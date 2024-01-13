Немецкий депутат рассказал о вреде мер жесткой экономии в Германии

Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов

Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин: Проекты по популяризации семейных ценностей получат более полумиллиарда рублей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Проекты по семейным ценностям вышли на третье место. Из 11 направлений нашего конкурса одно так и называется – Поддержка семьи», – сказал Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

По его словам, только по этому грантовому направлению поддержано 15% из числа всех проектов. «На эти проекты выделено больше полумиллиарда. А всего мы выделяем 4,4 млрд рублей. Учитывая, что 1 февраля стартует второй конкурс и там тоже есть это направление, то это будет огромное подспорье для того, чтобы поддержать проекты, связанные с популяризацией укрепления семейных ценностей», – пояснил Чукалин.

О том, что более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,4 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году, заявил в пятницу первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 6,3 млрд рублей», – сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда. Его цитирует ТАСС.

Всего в этот раз на гранты главы государства претендовали почти 11 тыс. инициатив. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей.

В ходе заседания также стало известно, что 458 некоммерческих организаций получают гранты от фонда впервые, еще 257 – лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 – в третий. Это говорит не только о доступности президентской поддержки, но и о том, что НКО не попали в зависимость от одного источника.

Победившие инициативы охватывают всю территорию страны. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Среди победителей этого конкурса 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов – 169 млн рублей. В частности, союз «Кибатлетика» получит грант в размере 25 млн рублей на то, чтобы подготовить три площадки для реабилитации тех, кто после ранения в ходе СВО должен пользоваться протезом. Первая площадка будет расположена в ЛНР, вторая появится в Белгородской области (туда смогут обращаться и люди из соседних областей), а третья откроется в Подмосковье – она будет работать для нуждающихся в такой помощи из разных регионов России.

Самый большой грант – 49 млн рублей – выделяется «Российскому Красному Кресту» на долгосрочный проект: за три года команда планирует сформировать сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников ведущей в стране.

Один из самых маленьких грантов – 112 тыс. рублей – получит Центр социального обслуживания «Мы-Вместе!» из города Вытегры Вологодской области. В проекте запланирована воспитательная и просветительская работа с подростками группы риска.

В начале февраля стартует следующий конкурс фонда, заявки на участие в нем можно будет подать до 15 марта.