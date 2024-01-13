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    48 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    13 января 2024, 11:27

    Глава французской партии «Патриоты» предрек отказ США поддерживать Киев

    Глава французской партии «Патриоты» Филиппо: Белый дом откажется поддерживать Киев после пропажи американского оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон откажется в дальнейшем предоставлять любую помощь Киеву из-за нестыковок с учетом вооружений, выразил мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, тот факт, что неучтенным на Украине остается оружие на сумму около 1 млрд долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда, побудит конгресс отказаться от поставок оружия в Киев, передает РИА «Новости».

    «Это государство очень корумпированно!» – отметил Филиппо.

    Кроме того, глава французской партии «Патриоты» заметил, что американское оружие просто «пропало» на Украине, а это должно подвигнуть отказаться от поддержки Киеву и Францию.

    Напомним, по данным американских СМИ, военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    В США тем временем продолжаются внутренние дебаты по вопросу о том, куда тратятся деньги, которые выделяются на помощь киевскому режиму.

    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Коментарии (87)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

    Коментарии (27)
    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (2)
    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

    Коментарии (27)
    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (15)
    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (45)
    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

    Коментарии (19)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (37)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 14:34
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС. Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

    Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».

    Коментарии (21)
    12 января 2024, 18:52
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

    Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

    Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 13:04
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов

    Американист Дудаков: Ситуация вокруг Йемена будет решаться в диалоге США и Ирана

    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Действия США в Йемене еще больше подрывают хрупкое равновесие ближневосточного региона. При этом решение Джо Байдена вызывает серьезную критику как в политических кругах Вашингтона, так и среди общественности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

    «Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

    «У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог.

    «В целом в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана. Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – резюмирует Дудаков.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 22:02
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории умер журналист с американским и чилийским гражданствами Гонсало Лира, его удерживала служба безопасности Украины (СБУ), сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.

    О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.

    По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».

    Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 21:20
    В Киеве заявили о массовом уничтожении Россией мостов на Украине

    Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС России подрывают мосты на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

    Аналитик заявил, что Российская армия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям – мостам, уничтожают их всеми средствами, в том числе при помощи авиации, передает РИА «Новости».

    Жирохов считает, что, уничтожив мосты, Москва сможет создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО.

    Аналитик заявил, что Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами.

    Коментарии (13)
    Главное
    ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении
    Байден заявил, что удары по хуситам соответствовали международному праву
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