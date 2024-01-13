В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.6 комментариев
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Сирена воздушной тревоги прозвучала на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в областях в субботу с 6.00 по 7.34 мск, передает РИА «Новости».
По данным украинского телеканала «Общественное», слышны взрывы в Кропивницком Кировоградской области, Кременчуге Полтавской области и Днепропетровске.
Ранее взрывы прогремели в Харькове.