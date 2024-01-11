Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Москва установила рекорд по осадкам для 11 января
В Москве установлен рекорд по осадкам для 11 января
Рекорд по осадкам для 11 января установлен в Москве, в городе выпало 9 мм снега, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
По ее словам, сутки 11 января в Москве стали снежными и ветреными, в полдень на востоке Подмосковья прогремела гроза. Позднякова добавила, что на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 мм, передает ТАСС.
Она уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1960 году и составлял 7,7 мм.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи зафиксировали более 1 тыс. рекордов за 2023 год в различных регионах России. Большая часть из них связана с аномальным теплом.