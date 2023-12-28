В России за год побито более тысячи метеорологических рекордов

Вильфанд: В России было побито более тысячи метеорологических рекордов в 2023 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в разных населенных пунктах было зафиксировано 1043 суточных рекорда, в том числе 840 рекордов максимальной температуры, 139 – минимальной температуры и 63 рекорда по количеству осадков, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что в этом году также было большое количество месячных рекордов, к примеру, в Москве самым теплым был сентябрь.

Напомним, ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года в Москве. Температура воздуха в ночь на 7 ноября не опустилась ниже отметки в плюс 9,2 градуса.