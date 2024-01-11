  • Новость часаМосква предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
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    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин 2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    15 комментариев
    11 января 2024, 18:37

    ВС России обнаружили рядом с ЗАЭС неразорвавшиеся украинские снаряды

    При ротации наблюдателей МАГАТЭ рядом с ЗАЭС нашли неразорвавшиеся украинские снаряды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При осмотре дороги рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) найдены неразорвавшиеся боеприпасы, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, в ходе осмотра дороги в районах перехода военнослужащие нашли неразорвавшиеся боеприпасы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оно уточнило, что эти снаряды появились там в результате систематических обстрелов ВСУ.

    Для ротации наблюдателей МАГАТЭ у разрушенного поста рядом с Каменским с 6.00 до 18.00 по местному времени объявлялся режим прекращения огня.

    ВС России обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и доставку их на станцию. В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС.

    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (36)
    10 января 2024, 21:59
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    Сенатор США назвал срок «драматического перелома» на Украине в пользу России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.

    «Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

    Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

    Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».

    Коментарии (28)
    10 января 2024, 21:28
    В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора и ее дочь

    В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми в своих квартирах, сообщили украинские СМИ.

    Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.

    Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.

    Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.

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    11 января 2024, 08:18
    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Артиллерист группировки «Восток»: ВСУ лишились преимущества на Южно-Донецком направлении

    В группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины теперь значительно меньше обстреливают позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, украинские войска утратили преимущество, заявил артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

    Он отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью, передает ТАСС.

    «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал Машук.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две атаки украинских штурмовиков.

    Коментарии (22)
    11 января 2024, 09:17
    Киев захотел использовать корабли НАТО для охраны коридоров в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти обсуждают со странами – членами НАТО возможность привлечения военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, которые были созданы киевским режимом после прекращения зерновой сделки, сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

    Неижпапа в интервью украинским СМИ сообщил, что лично обращался к партнерам по НАТО с данным вопросом. При этом будут ли реализованы эти предложения, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году – еще один.

    Ранее власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Коментарии (20)
    11 января 2024, 12:36
    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово

    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Южно-Донецкое направление действительно стало более спокойным для Российской армии. Нынешнее положение дел открывает возможность для освобождения сел Победа и Новомихайловка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении.

    «Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.

    «На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

    Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 15:21
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные научились отражать атаки украинских безэкипажных катеров, заявил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

    Часть уловок украинских военных, отработанных в 2022 и 2023 годах, уже неприменима в 2024 году, нужно менять тактику, технические характеристики используемой техники, сказал Неижпапа в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВС России научились применять авиацию для отражения атак безэкипажных катеров.

    Коментарии (11)
    11 января 2024, 11:22
    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО
    @ 59.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

    Коментарии (17)
    10 января 2024, 21:36
    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим привел Украину к коллапсу и превратил ее в несостоявшееся государство

    Небензя: Киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим сделал из Украины несостоявшееся государство и привел страну к экономическому и политическому коллапсу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, темой которого стала ситуация на Украине, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что политическая система на Украине начала приобретать тоталитарные черты, а жители вынуждены терпеть лишения, пока руководство страны отрабатывает указания западных спонсоров, поддержка которых – «единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти».

    Ранее Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений.

    Коментарии (26)
    11 января 2024, 16:29
    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России

    Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совета безопасности России в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления «отдельных тупоголовых вояк из Бандеростана», которые предложили в качестве лучшего метода борьбы с Россией уничтожить пусковые установки по всей российской территории. По словам Медведева, они предлагают сделать это с помощью переданных Западом ракет большой дальности.

    Это значит, что киевский режим «рискует нарваться» на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В пункте указывается применение обычного оружия против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

    «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что об этом должны помнить все наследники «Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе» из числа тех, кто поддерживает нацистов на Украине.

    Ранее Медведев заявил, что ОПК полностью выполнил заказ по поставкам вооружений.

    Коментарии (3)
    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

    Коментарии (12)
    11 января 2024, 16:44
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение огня на украинской территории неприемлемо для Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.

    До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Коментарии (11)
    11 января 2024, 07:10
    В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в четверг на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв украинского БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    В Telegram-канале он указал, что результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

    Коментарии (7)
    11 января 2024, 09:57
    ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    «К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.

    Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 21:12
    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс обещает Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год», следует из заявления совета Украина – НАТО.

    В Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне послов, по итогам которого было опубликовано заявление, из которого следует, что страны альянса продолжат оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В документе также говорится, что «многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году». При этом в документе нет информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств перечислят Киеву.

    Страны НАТО осудили российские удары по территории Украины, которые, как считают в альянсе, якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

    Ранее стало известно, что страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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