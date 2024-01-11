На выставке «Россия» рассказали о достижениях Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Война и мир. Это то, что сопровождало и продолжает сопровождать нашу жизнь на протяжении нескольких столетий… 200 лет назад крестьянин Даниил Бокарев из слободы Алексеевка придумал станок по выжиму подсолнечного масла. Через несколько лет там был построен первый на Руси маслобойный завод, а сегодня это направление развивает крупнейшая компания «Эфко», которая занимается направлениями, не имеющими аналогов в мире», – рассказал глава Белгородской области, передает «БелПресса».

Он также напомнил, что в регионе расположены крупнейшие аграрные компании «Мираторг», «Агро-Белогорье», «БЭЗРК-Белгранкорм», «Русагро», отметив, что Белгородская область обеспечивает мясной продукцией почти 20% жителей России. Кроме того, регион дает более трети всего железорудного концентрата, в области работают крупнейшие компании отрасли: «Металлоинвест», НЛМК, «Северсталь», «КМАруда», продолжил Гладков.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и модернизации первичного звена здравоохранения в Белгородской области отремонтировали старые и построили новые ФАПы, поликлиники, больницы, запустили «поезда здоровья» для удаленных сел и хуторов, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни белгородцев, рассказал губернатор.

Гладков заявил, что одним из главных направлений в регионе стала поддержка образования. Под Белгородом создан центр одаренных детей по технологии «Сириуса» в Сочи, в 2023 году для него построили уникальный современный кампус для круглогодичных занятий для детей со всей области.

В Белгородской области для развития традиций многодетных семей действует ряд жилищных программ, создается новая инфраструктура, сообщил губернатор. «За последние 10 лет у нас вдвое увеличилось количество многодетных семей. И мы хотим, чтобы в каждой семье после учебы, после работы, каждый человек мог найти себе увлечение по своим интересам. Бег, футбол, пение, музыка, рисование… Ведь наша цель – вовлечь как можно большую часть населения в культурные и образовательные программы, в развитие спорта. Для этого мы строим и проводим капитальный ремонт наших домов культуры, библиотек, кинотеатров. За последние годы мы ввели огромное количество спортивных объектов», – подчеркнул Гладков.

Глава региона отметил, что для Белгородской области сейчас особенно важен дух, стойкость, мужество и героизм жителей. Он напомнил, что область с первых дней СВО помогает военнослужащим. В 2023 году в регионе появилось сразу 12 центров военно-патриотического воспитания «Воин», отряды белгородской самообороны насчитывают свыше 6000 человек.