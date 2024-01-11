Политолог: Политика Путина позволила добиться прорывных темпов развития Дальнего Востока

Политолог Мартынов: Главная цель экономической политики Владимира Путина – это улучшение качества жизни граждан России

Tекст: Олег Исайченко

«Экономическую ситуацию в России Путин хорошо охарактеризовал еще во время визита на Чукотку. Он отметил, что даже ведущие экономики Европы сейчас переживают не лучшее время. У нас наблюдается рост, а у них падение. И действительно, несмотря на давление, оказываемое на нашу страну, мы видим увеличение показателя ВВП», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Тем не менее когда мы говорим о макроэкономических показателях, нельзя забывать, что за цифрами стоят люди. Главная цель нашего государства и лично президента – увеличение благосостояния граждан. Это и повышение доходов, и улучшение качества жизни, и развитие медицины и образования. Также для страны очень важна поддержка многодетных семей», – отмечает собеседник.

«Кроме того, на встрече с предпринимателями затрагивалась тема развития Дальнего Востока, которое в последнее время ведется прорывными темпами. Это стало возможным благодаря государственным программам, которые начали реализовываться около 10 лет назад. Мы видим множество качественных улучшений в регионе, например, рост численности населения», – подчеркивает он.

«Также программы развития Дальнего Востока показали прозорливость политики нашего главы государства. Не в последнюю очередь благодаря этим действиям стал возможен сегодняшний рост ВВП в условиях серьезного экономического давления», – акцентирует эксперт.

«Прямое общение с людьми – это стиль нашего президента. С помощью него он может узнать, чем живут разные группы населения, в данном случае предприниматели, выявить их основные проблемы, а также почерпнуть идеи для дальнейшего развития государства», – резюмировал Мартынов.

Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровский край с рабочим визитом после посещения Чукотки. В последний раз глава государства был в регионе более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке.







Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, сказал Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один», – цитирует президента сайт Кремля. Однако глава государства отметил, что «по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться». «Поэтому тут есть над чем работать», – указал он.

Кроме того, Владимир Путин не исключил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может превысить 4%. «Может быть, да. У нас падение, мне Михаил Владимирович Мишустин сказал перед отъездом сюда, мы все время считали, в 2022 году – 2,1%, на самом деле оказалось – 1,2%. Так что…» – отметил он.

Также Путин счел заметными результаты программ развития Дальнего Востока. «Вы знаете, я вспоминаю начало этих программ и помню, настроение было кислое такое, потому что мы говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, это и это… Но все имеет такую инерцию, так тяжело было первые шаги делать. Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но все-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», – сказал он в ходе встречи.

Владимир Путин отметил, что возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса. «Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил президент.