Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Андреевки и Клещеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 260 человек, два БТРа и гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки и Павловки в ДНР. Украинская сторона потеряла свыше 145 человек, две бронемашины и две САУ «Акация».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 32-й механизированной бригады у Синьковки (Харьковская область).

Поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Берестового (Харьковская область) и Терн (ДНР). Украинская сторона потеряла до 85 человек, две БМП и польскую САУ Krab.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники украинских военных у Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и САУ «Акация».

На Запорожском направлении ВС России поразили скопления живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино и Вербового в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 человек и две бронемашины.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» уничтожила до 30 украинских военных, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

За сутки ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили два склада боеприпасов украинской армии. Средства ПВО за сутки уничтожили 29 украинских дронов и перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 609 дронов, 447 ЗРК, 14 563 танка и других боевых бронированных машин, 1202 машины РСЗО, 7692 орудия полевой артиллерии и минометов.