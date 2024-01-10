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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 21:44

    В США мужчине присудили компенсацию за ошибочно поведенные в тюрьме 44 года

    CBS: Гражданин США получит компенсацию на сумму 25 млн долларов за проведенные в тюрьме по ошибке 44 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец США Ронни Лонг получит компенсацию в размере 25 млн долларов за то, что он ошибочно провел в тюрьме 44 года, сообщил телеканал CBS.

    Лонг, когда ему был 21 год, был приговорен к пожизненному сроку в 1976 году по обвинению в ограблении и изнасиловании. В августе 2020 года суд полностью оправдал его и отменил приговор, передает ТАСС.

    Сейчас Лонгу 68 лет, он также получил в дополнение к компенсации письменные извинения от руководства города Конкорд (штат Северная Каролина).

    В заявлении властей города говорится, что они раскаиваются в своих ошибках и сделают все возможное, чтобы исправить их и понести ответственность.

    Ранее суд в США оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет.

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (71)
    10 января 2024, 09:51
    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета

    Phuket News: Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета, все пассажиры спасены

    Судно с российскими туристами затонуло у берегов Пхукета
    @ Norbert Probst/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прогулочное судно Martini с шестью российскими туристами на борту затонуло у небольшого острова Хе (Ко Хе, Коралловый остров) неподалеку от Пхукета, все россияне и трое членов экипажа спасены, сообщает в среду новостной портал Phuket News.

    Согласно сообщению издания, судно, на котором находились четверо детей и двое взрослых, во вторник отправилось с Пхукета на экскурсию по нескольким окрестным островам и во время стоянки на якоре в бухте Нам Бо у острова Хе внезапно начало заполняться забортной водой, передает РИА «Новости».

    Экипаж пытался залатать лопнувшую трубу водоотвода и откачать поступающую внутрь судна воду вручную, но все попытки окончились ничем. Всех пассажиров и команду судна спас из воды и принял на борт экипаж находившегося в той же бухте судна Panwa Princess, никто из спасенных не пострадал.

    Россиян отвезли на Пхукет в свою гостиницу, власти острова готовят судебный иск в отношении владельца и оператора судна, которое вышло в море с незарегистрированным и несертифицированным двигателем и без лицензии на осуществление туристических прогулочных перевозок.

    Ранее в крови капитана разбившегося в Таиланде судна с россиянами нашли амфетамин.

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    10 января 2024, 08:31
    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    В США рассказали о беднеющей Одессе
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 16:56
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов

    Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине

    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

    По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.

    «Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 18:07
    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу

    Politico: Трамп заявил, что США не помогут ЕС при нападении на нее и выйдут из НАТО

    Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не придут на помощь Евросоюзу (ЕС) и не поддержат его, если Европа подвергнется вооруженному нападению, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет газета Politico.

    По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, такое заявление Трамп сделал в беседе с председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, передает ТАСС.

    Как утверждает еврокомиссар, который присутствовал на встрече, Трамп заявил, что НАТО мертво и США готовы выйти из альянса. По словам Бретона, слова бывшего президента тревожат в связи с его возможным возвращением.

    Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.

    Коментарии (4)
    10 января 2024, 03:30
    Конгресс США начал расследование против главы Пентагона

    В Палате представителей Конгресса США начали расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Остина

    Конгресс США начал расследование против главы Пентагона
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майк Роджерс инициировал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о госпитализации и «неспособности» выполнять свои обязанности.

    Роджерс требует как можно быстрее предоставить информацию и документы о госпитализации Остина, об отданных им приказах и о передаче полномочий. Кроме того, Роджерс хочет получить всю переписку Пентагона и Белого дома с 1 по 9 января. Соответствующие письма были направлены самому Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и главе аппарата министра обороны Келли Магсамен, передает ТАСС.

    Роджерс подчеркнул, что в основе как контртеррористических операций, так и контроля над ядерными силами лежит убежденность в способности министра обороны США «принимать решения». Он указал, что Пентагон должен работать «в условиях атаки со стороны врагов». Это ведомство «не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», заявил Роджерс.

    Напомним, в обнародованном Пентагоном заявлении медиков сообщается, что у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Пентагон несколько дней скрывал факт его госпитализации. Белый дом также подтвердил, что узнал о диагнозе утром 9 января.

    Коментарии (12)
    10 января 2024, 15:14
    В Росптицесоюзе назвали «справедливую и адекватную» цену на яйца

    В Росптицесоюзе исключили снижение цен на яйца

    В Росптицесоюзе назвали «справедливую и адекватную» цену на яйца
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уменьшение стоимости яиц в России маловероятно, заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

    В беседе с «Парламентской газетой» Бобылева назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными», передает РИА «Новости».

    На сегодняшний день цена на яйца у производителей находится на уровне 95-105 рублей, остальное – неизбежная торговая наценка, пояснила глава Росптицесоюза.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.

    Коментарии (63)
    10 января 2024, 16:31
    СМИ: США решили отказаться от урана из России

    Reuters: США решили отказаться от урана из России

    СМИ: США решили отказаться от урана из России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решил отказаться от поставок урана из России и занялся поиском альтернативного поставщика, пишет Reuters со ссылкой на министерство энергетики США.

    По данным Reuters, американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы, передают «Известия».

    США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет.

    Представитель американского Минэнерго Джон Кармак заявил, что поначалу потребуется вложить достаточно денег, а затем можно будет заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что в октябре закупки российского урана США выросли в три раза – до 43,25 тонны.

    Коментарии (46)
    9 января 2024, 23:19
    У главы Пентагона диагностировали рак простаты

    Главе Пентагона Остину провели простатэктомию для лечения рака простаты

    У главы Пентагона диагностировали рак простаты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей, говорится в обнародованном Пентагоном заявлении медиков.

    Остина в начале декабря прошел регулярный осмотр, передает ТАСС.

    Сообщается, что «изменения в результатах лабораторных исследований выявили у министра рак простаты, требующий лечения». В декабре Остина госпитализировали, была проведена «минимально инвазивная хирургическая процедура» под общим наркозом – простатэктомия, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что рак нашли «на ранней стадии, и прогноз на выздоровление – отличный». Осложнений сразу после операции не было, поэтому Остин на следующее утро вернулся домой. Однако 1 января его вновь доставили в больницу из-за осложнений – инфекции мочевыводящих путей. Он был направлен в отделение интенсивной терапии.

    Находясь в больнице, Остин «ни разу не потерял сознание и не подвергся общей анестезии». Медики ожидают «полного восстановления» Остина, но указывают, что «это может быть долгим процессом».

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер пояснил, что полномочия Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтлин Хикс на время его наркоза при проведении операции. Райдер сказал, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации связано с тем, что выявленный у министра рак простаты является «глубоко личным» вопросом.

    Напомним, стало известно, что Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому. Остин все еще находится в больнице. По данным СМИ, Хикс не знала о госпитализации Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности. Ее вызвали на работу во время отпуска.

    Коментарии (36)
    10 января 2024, 01:53
    Экс-глава МВД Польши задержан в президентском дворце в Варшаве

    Экс-глава МВД Польши в правительстве Моравецкого Каминьский задержан в президентском дворце в Варшаве

    Tекст: Антон Антонов

    Мариуш Каминьский, который занимал пост главы МВД Польши в правительстве Матеуша Моравецкого, и его заместитель Мачей Вонсик задержаны в президентском дворце в Варшаве, сообщил замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек.

    Как пишет Rzeczpospolita, Каминьский и Вонсик были «осуждены окончательным приговором» и задержаны по решению суда. В президентский дворец их пригласил президент страны Анджей Дуда, там Каминьский и Вонсик заявили, что невиновны, законно помилованы президентом и намерены выполнять свои парламентские обязанности, хотя их мандаты были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Восемь лет назад чиновников приговорили к тюремному заключению за превышение полномочий. Однако они вошли в парламент и стали членами правящей партии «Право и справедливость», пока приговор вступал в силу. Дуда помиловал их, хотя подобное действие не предусмотрено для лиц, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Поскольку у власти были союзники Каминьского и Вонсика, ход делу не дали, хотя решение Дуды успешно оспорили.

    Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Каминьский и Вонсик осуждены, им запрещено занимать государственные должности. Дуда настаивает, что они помилованы.

    Напомним, в конце 2023 года Сейм отказал правительству Моравецкого в доверии. Депутаты проголосовали за вотум доверия правительству Дональда Туска, недавнего лидера оппозиции. После этого между президентом и парламентом Польши началась борьба за телевидение и радио.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 18:16
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    Песков призвал доработать снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский снегоболотоход «Хищник» нужно доработать и «довести до ума», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Автомобиль при поездке по зимнику воспринимался «не очень», производителям следует «доводить до ума» свой продукт, сказал Песков, передает ТАСС.

    Водитель «Хищника», который провез представителя Кремля из аэропорта, пояснял, что совершенствовал машину сам с помощью напильника.

    «Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», – добавил Песков. По его мнению, отсутствие конкуренции является проблемой, при ее наличии производители бы «шевелились», а они «не шевелятся, судя по всему».

    Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Песков отметил, что ему неизвестны впечатления президента от поездки на этом виде транспорта.

    На ваш взгляд
    Вы хотели бы жить на Дальнем Востоке?




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    Коментарии (43)
    10 января 2024, 13:45
    Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Украине

    Newsbreak: Блинкен потребовал от Афин новых поставок оружия Киеву

    Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Украине
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе посещения Греции 6 января потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия для Украины, сообщил портал Newsbreak в статье «Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине».

    Мицотакис и Блинкен встречались в родовом доме в Ханье на Крите. Блинкен прибыл в Грецию после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. В ходе переговоров стороны обсуждали события на Украине и на Ближнем Востоке, также обсуждалось стратегическое сотрудничество между Грецией и США, в том числе покупка истребителей F-35.

    По итогам переговоров сообщалось, что госсекретарь США поблагодарил за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала, передает РИА «Новости».

    Между тем портал Newsbreak отмечает, что визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо, а события принимают для Афин болезненный вид.

    По данным СМИ, Блинкен потребовал, чтобы Греция поставила Украине новые системы вооружения. Сообщается, что госсекретарь даже поставил ультиматум в несколько дней.

    Портал отмечает, что речь идет о шантаже.

    «Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?» – пишет издание.

    СМИ подчеркивает, что если Мицотакис согласится на отправку оружия, то этим он нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (15)
    10 января 2024, 09:59
    Оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой

    Новая оппозиционная партия Германии «Союз Сары Вагенкнехт» потребовала переговоров Киева и Москвы

    Оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии добивается переговоров по украинскому конфликту, требуя включить Россию в архитектуру европейской безопасности.

    Известно, что депутат бундестага Вагенкнехт и ее единомышленники выступают против вооружения Украины и за немедленное начало диалога Киева с Москвой. Более того, в партии жестко критикуют США и НАТО за то, что за последнее время коллективный Запад вторгся в пять стран, от американской агрессии погибло больше 1 млн человек, передает РИА «Новости».

    Касательно внутренней политики, Вагенкнехт призывает обратить внимание на ограничение притока беженцев и бесконтрольной миграцией.

    Кроме того, лидер новой оппозиции выразила несогласие с климатической повесткой правительства. Так, она заверила, что сворачивать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году неразумно. Гораздо логичнее, по ее словам, больше выпускать экономичных и экологичных машин.

    Отмечается, что «Союз Сары Вагенкнехт» к регистрации собрал в партийную кассу 1,4 млн евро частных пожертвований.

    Также поддержку партии выразил депутат Фабио де Маси, подчеркнув необходимость прямо обратиться к Путину и восстановить общение с Россией.

    Тем временем Шольца на выборах в бундестаг СДПГ могут поддержать только 19% немцев. Он стал самым непопулярным главой правительства ФРГ всех времен.

    Итальянская газета La Repubblica допустила досрочную отставку немецкого канцлера, а издание Bild напомнило о коррупционном скандале вокруг компании Wirecard в 2020 году, когда Шольц занимал пост министра экономики и «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со Второй мировой».

    Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.

    Коментарии (17)
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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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