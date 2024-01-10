Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
В США мужчине присудили компенсацию за ошибочно поведенные в тюрьме 44 года
CBS: Гражданин США получит компенсацию на сумму 25 млн долларов за проведенные в тюрьме по ошибке 44 года
Американец США Ронни Лонг получит компенсацию в размере 25 млн долларов за то, что он ошибочно провел в тюрьме 44 года, сообщил телеканал CBS.
Лонг, когда ему был 21 год, был приговорен к пожизненному сроку в 1976 году по обвинению в ограблении и изнасиловании. В августе 2020 года суд полностью оправдал его и отменил приговор, передает ТАСС.
Сейчас Лонгу 68 лет, он также получил в дополнение к компенсации письменные извинения от руководства города Конкорд (штат Северная Каролина).
В заявлении властей города говорится, что они раскаиваются в своих ошибках и сделают все возможное, чтобы исправить их и понести ответственность.
Ранее суд в США оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет.