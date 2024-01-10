В США мужчине присудили компенсацию за ошибочно поведенные в тюрьме 44 года

CBS: Гражданин США получит компенсацию на сумму 25 млн долларов за проведенные в тюрьме по ошибке 44 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Лонг, когда ему был 21 год, был приговорен к пожизненному сроку в 1976 году по обвинению в ограблении и изнасиловании. В августе 2020 года суд полностью оправдал его и отменил приговор, передает ТАСС.

Сейчас Лонгу 68 лет, он также получил в дополнение к компенсации письменные извинения от руководства города Конкорд (штат Северная Каролина).

В заявлении властей города говорится, что они раскаиваются в своих ошибках и сделают все возможное, чтобы исправить их и понести ответственность.

Ранее суд в США оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который провел в тюрьме 48 лет.