Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть раненый
Украинские военные провели обстрел поселка Подывотье в Севском районе в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в среду вечером.
При обстреле ВСУ в поселке пострадал один мирный житель, его доставили в больницу, там ему оказывается медицинская помощь, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
Также частичное повреждение получила одна машина. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В конце декабря при обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок.