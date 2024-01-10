ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть раненый

Tекст: Алексей Дегтярев

При обстреле ВСУ в поселке пострадал один мирный житель, его доставили в больницу, там ему оказывается медицинская помощь, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Также частичное повреждение получила одна машина. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В конце декабря при обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок.