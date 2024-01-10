Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин раскрыл секрет своей высокой работоспособности
Президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.
Заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался «личным секретом» Путина, как можно восстановиться при столь напряженной работе без полноценного отпуска.
«Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», – пошутил президент, но серьезно добавил, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться», передает ТАСС.
«Когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», – раскрыл свой «секрет» глава государства.
Ранее Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.