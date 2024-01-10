Путин раскрыл секрет своей высокой работоспособности

Tекст: Вера Басилая

Заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался «личным секретом» Путина, как можно восстановиться при столь напряженной работе без полноценного отпуска.

«Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», – пошутил президент, но серьезно добавил, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться», передает ТАСС.

«Когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», – раскрыл свой «секрет» глава государства.

Ранее Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.