Путин нашел странным расположение аэропорта в Анадыре

Tекст: Алексей Дегтярев

«Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.

Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.

При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.

Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.

«К этому идем», – заключил президент.

Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.