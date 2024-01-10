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Путин нашел странным расположение аэропорта в Анадыре
Расположение чукотского аэропорта удивило главу государства Владимира Путина, который посетил регион в среду.
«Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.
Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.
При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.
Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.
«К этому идем», – заключил президент.
Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.