Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».5 комментариев
Средства ПВО сбили три украинских дрона над Брянском
Средства ПВО ВС России над Брянском сбили три украинских дрона, два из них удалось уничтожить еще в воздухе, сообщили в Минобороны России.
Инцидент зафиксирован в 17.30. ВСУ попытались совершить террористическую атаку БПЛА на территории России, но средства ПВО смогли перехватить и уничтожить три беспилотных летательных аппарата, передает ТАСС.
В ходе атаки пострадало здание железнодорожного вокзала Брянск I, повреждения были получены в результате падения обломков беспилотника. Пассажиры из здания были эвакуированы. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью.