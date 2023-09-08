Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».11 комментариев
Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».11 комментариев
Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.5 комментариев
Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.17 комментариев
Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий
По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.
Кардиолог Ашихмин объяснил разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной смерти
Американские ученые из Института сердца в Седарс-Синай провели исследование, в рамках которого определили, что может указывать на приближение внезапной остановки сердца. Так обнаружилось, что симптомы у ряда женщин и мужчин разнились. У мужчин чаще предупреждающим сигналом была боль в груди, у женщин – одышка. При этом у представителей обоих полов также наблюдались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа. Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
«Вообще существует «мужской» и «женский» инфаркт. У мужчин, как правило, крупные артерии перекрываются большими тромбами, а у женщин это происходит в меньшей мере. Боль в грудной клетке – это в первую очередь как раз проявление инфаркта. Вероятно, именно у мужчин при данном наблюдении чаще случались инфаркты, но в работе авторы это не уточняют», – говорит Ашихмин.
Он рассказывает, что бывают разные причины внезапной остановки сердца. Это может произойти в результате аритмии (нарушения ритма сердца), инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии (нарушения кровообращения в легких в результате закупорки крупных или мелких артерий).
«При тромбоэмболии легочной артерии у пациентов наблюдается одышка, при инфаркте миокарда отмечается боль в грудной клетке. Гендерные отличия прослеживаются в разных заболеваниях, но 100% деления, естественно, нет», – объясняет врач.
Кардиолог также отмечает, что с помощью электрокардиография (ЭКГ), когда пациент находится в покое, можно выявить его предрасположенность к внезапной сердечной смерти. Причем обнаружиться это может как у пациента, имеющего проблемы с сердцем, так и у здорового. Так, например, специалист поведал историю, когда предрасположенность к сердечной смерти выявили у 18-летнего хоккеиста, не имеющего жалоб. В результате обследования юноше пришлось отказаться от большого спорта.
«Хочу подчеркнуть, что при резко возникших выраженной боли в грудной клетке, одышке и судорогоподобной активности или судорогах, которые бывают не только при эпилепсии, необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Все эти симптомы по отдельности могут быть предиктором того, что наблюдается и при внезапной сердечной смерти», – заключил Ашихмин.
Ранее Ашихмин в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов.
Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки
Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.
Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.
Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года
Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что авиация в следующем году у ВСУ будет, «F-16 уже в пути». «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – приводит его слова РИА «Новости».
Американский наемник отметил, что возведенные российскими военными укрепрайоны с минными полями чрезвычайно усложнили задачу для ВСУ.
Между тем западные эксперты неоднократно подчеркивали, что истребители F-16 не помогут ВСУ изменить баланс сил в зоне СВО. Признавали это и на Украине.
Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией
Так, ветеран ВВС США Стивен Майерс в комментарии USA Today заявил, что российские силы «являются экспертами в расстановке ловушек». По его оценке, Украина и США остро нуждаются в поиске выхода из сложившейся ситуации.
С ним согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, который считает, что ни назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова, ни дополнительная помощь с американской стороны не спасут положение для киевского режима, передает РИА «Новости».
Во Вьетнаме, Ираке и Афганистане американцы полагались на тактику конвенциональной войны, и все закончилось поражением, отметил Макфейт. Пентагон, по его словам, не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в ходе военной кампании на Украине.
Украина, по словам эксперта, «идет в никуда». «Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице», – заключил ученый.
В Кремле не раз подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту
Бизнесмен написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась она в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».
Маск отметил, что, согласись он на просьбу Киева, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта», передает ТАСС.
О том, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, написал в биографии бизнесмена писатель Уолтер Айзексон. Отрывок из его публикации привел телеканал CNN.
При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если это сообщение достоверно, то Маск является единственным здравомыслящим человеком в Северном Америке.
ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике
В Забайкальском краевом суде сообщили ТАСС, что обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.
По данным следствия, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины.
Как заключили специалисты штаба Восточного военного округа, полученные представителем иностранного государства фото и видео могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.
Также, как уточнили в суде, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
В сообщении пресс-службы Забайкальского краевого суда говорится, что девушка являлась «ярым противником» СВО, свою позицию она не выражала открыто, в том числе в соцсетях. По показаниям свидетелей, это отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась, сказано в заявлении.
Обвиняемая призналась, что ожидала от своего знакомого по переписке поступления денег, которые рассчитывала использовать для переезда на Украину. Однако 10 июля 2023 года девушку задержали, на следующий день заключили под стражу. Арест продлен до 2 ноября 2023 года. Свою вину она признала в полном объеме.
Ранее в Курской области вынесли приговор двум жителям Железногорска за незаконный сбыт наркотиков, государственную измену и подготовку к диверсии организованной группой.
Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger
По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.
Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».
Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.
Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».
Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».
Генерал авиации Попов оценил попытки украинских дронов атаковать Ка-52 в воздухе
«Беспилотники редко сталкиваются с вертолетами напрямую. Чаще всего подобные ситуации становятся стечением обстоятельств. На то есть причины: у БПЛА крайне мало шансов в открытом бою против вертолета. Движение лопастей создает сильный поток воздуха, справиться с которым дрону сложно. Это приводит к тому, что он попросту уходит вниз и задевает верхушки деревьев», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.
«К тому же, у беспилотников слабая система автоматической стабилизации. В силу малых размеров аппаратов, они изначально производятся с расчетом на условия, в которых пороги колебания изменения ветра будут незначительными. Этим и обосновываются трудности с запуском БПЛА: они могут стартовать лишь при условии, если боковые порывы не превышают скорости от пяти до шести миль в секунду», – отмечает эксперт.
«Однако говорить о том, что дроны совершенно не представляют опасности для вертолетов нельзя. Если противник попытается запустить рой аппаратов в несколько эшелонов в глубину и высоту, то выстоять пилоту против такой армады будет непросто. Придется проявить хорошие навыки маневрирования и уходить вверх или вниз», – акцентирует собеседник.
«Конечно, несколько хуже ситуация обстоит в момент посадки и взлета. В такие минуты машина является наиболее беззащитной. Однако вертолеты не стартуют с неохраняемых территорий. Речь идет о крупных военных площадках, которые располагают не только «Панцирями», но и солдатами, вооруженными противодронными устройствами», – подчеркивает эксперт.
«К тому же, вертолеты приобретают способность к маневрированию уже на высоте восьми метров. То есть теоретически у противника есть крайне короткий промежуток времени для того, чтобы попытаться сбить машину. Уложиться в считанные минуты непросто – не думаю, что у противника будет желание так рискованно испытывать судьбу», – резюмирует Попов.
Ранее в сети было опубликовано видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. «В данном случае не получилось, но эксперименты в этой области, безусловно, продолжатся, так что недооценивать эту угрозу нельзя», – отметил он.
По его мнению, «революция беспилотников продолжает менять представления о возможном на поле боя». Рожин подчеркивает, что России нельзя отставать в этой области. «За БПЛА всех типов – будущее военного дела», – уверен эксперт.
«Пытаться сбить вертолеты или самолеты с помощью дронов – слишком сложно, но теоретически возможно», – уверен автор Telegram-канала «Fighterbomber». Он отмечает: «Бить любым беспилотником самолеты на взлете, посадке, где они не могут маневрировать, очень даже возможно. Это вертолет может взлететь в любую сторону с аэродрома, а самолету нужна ВПП».
При этом он надеется, что «такие способы работы ДРГ уже просчитаны и что-то придумано для противодействия таким попыткам». С этой позицией согласен и автор военного Telegram-канала «Старше Эдды». По его мнению, беспилотники представляют огромную опасность для авиации.
«Нашим пилотам АА сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полетных маршрутах наших вертолетчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов. Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52», – отмечает он.
«Что касается боеприпаса, то его вполне хватит для уничтожения вертолета. Радует в данном случае одно. Сейчас в мире всего две страны, которые в полной мере освоили применение этого нового вида вооружений и одной из стран являемся мы, правда второй, к сожалению, стал наш противник», – резюмирует эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно вертолеты помогут уберечь Москву от налетов БПЛА противника.
Дипломат Полянский: Россия запросила на 26 сентября проведение открытого заседания СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Дипломат пообещал в своем Telegram-канале продолжать «выводить западников на чистую воду».
Напомним, в конце августа в Германии заявили об украинском следе в диверсии на «Северных потоках». Ранее в Европарламенте указали на причастность к взрывам США.
Институт мировой экономики ФРГ: Выгрузка товаров в контейнерных портах России почти достигла предшествующего СВО уровня
Германские эксперты обратили внимание на «удивительно высокую активность» в российских портах, несмотря на западные санкции. Конкретных данных об объемах выгрузки в сообщении института не приводится, передает ТАСС.
По словам представителя института Винсента Штамера, по движению контейнеровозов нельзя однозначно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия снова все активнее участвует в мировой торговле.
Ранее в четверг в Кремле позитивно оценили ситуацию в российской экономике. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про окончательный разворот российской торговли на восток и юг.
Американские компании и страховщики пытались нажиться на разрушениях от пожара, поэтому Гавайям не следует связывать свою судьбу с США, считают активисты, пишет Guardian.
После пожара люди начали получать звонки с предложениями о продаже их домов. Губернатор штата Джош Грин решил изучить вопрос о моратории на продажу любой собственности, пострадавшей из-за огня. Член совета округа Западный Мауи Тамара Палтин заявила, что «королевство Гавайи все еще существует», и подчеркнула, что это «оккупированная США» страна.
В 19 веке королевство имело признанный во всем мире суверенитет, но после переворота, организованного бизнесменами из США, Гавайи вошли в состав американского государства.
Напомним, в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек.
Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».
Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».
«Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.
Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».
В Совфеде указали на опасные тенденции в действиях властей Армении
«Целый ряд недружественных шагов, предпринимаемых Ереваном, не может не вызывать опасений у Москвы. Это касается и антироссийских заявлений руководства Армении, и совместных учений с США, и недавнего задержания журналистов. Мы внимательно следим за ситуацией и говорим о сложившейся проблеме на официальном уровне», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Западные страны, в особенности США, оказывают очень сильное влияние на различные политические силы Армении для того, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Москве и Еревану сейчас важно противостоять воздействию извне и сохранять дружественные отношения», – акцентировал он.
«Я пока не стал бы говорить об изменении политического курса Армении. В Ереване понимают, что Россия часто помогала и до сих пор помогает их стране. Москва является важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. США не смогут так просто перебить историческую роль России в этом регионе», – пояснил собеседник.
«Кроме того, наши дипломаты работают над тем, чтобы Армения не повторила судьбу Грузии и Украины. Мы сохраняем не только тесные двухсторонние контакты между нашими странами, но и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ОДКБ. Таким образом, между Москвой и Ереваном сохранятся дружественные отношения, несмотря на последние антироссийские выпады», – резюмировал Долгов.
Ранее Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил о задержании в армянском городе Горис блогера Мики Бадаляна и обозревателя Ашота Геворкяна. Оба арестованы в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Идут следственные мероприятия.
Блогера Мику Бадаляна ранее уже арестовывали в Армении за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.
Адвокат Геворкяна и Бадаляна сообщил, что опротестует решение о задержании, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из обвиняемых. Передает слова представителя стороны защиты ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание Геворкяна и Бадаляна направлено на срыв Российско-армянского медиафорума, который проходит в Ереване. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», – подчеркнула дипломат.
Захарова также отметила, что запрет на въезд в Армению ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран, особенно на информационном треке.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки». Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99% была связана с Россией».
Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».
Как заявил премьер-министр, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.
При этом Москва не согласна с заявлениями Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа; Россия не хочет и не может покинуть регион, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. По его словам, в данном случае очень важным является приверженность всех стран этого региона трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.
Кроме того, дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны словами Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ. Российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки. Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.
«Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник. По его словам, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».
Позже президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается. Биягов был назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.
В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.
Лавров: У России есть данные о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. «Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», – сказал министр, передает ТАСС.
Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».
Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.
«Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис», – пояснил министр.
Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.