Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Генерал авиации объяснил опасность дронов для боевых вертолетов

Генерал авиации Попов оценил попытки украинских дронов атаковать Ка-52 в воздухе

Tекст: Евгений Поздняков

«Беспилотники редко сталкиваются с вертолетами напрямую. Чаще всего подобные ситуации становятся стечением обстоятельств. На то есть причины: у БПЛА крайне мало шансов в открытом бою против вертолета. Движение лопастей создает сильный поток воздуха, справиться с которым дрону сложно. Это приводит к тому, что он попросту уходит вниз и задевает верхушки деревьев», – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

«К тому же, у беспилотников слабая система автоматической стабилизации. В силу малых размеров аппаратов, они изначально производятся с расчетом на условия, в которых пороги колебания изменения ветра будут незначительными. Этим и обосновываются трудности с запуском БПЛА: они могут стартовать лишь при условии, если боковые порывы не превышают скорости от пяти до шести миль в секунду», – отмечает эксперт.

«Однако говорить о том, что дроны совершенно не представляют опасности для вертолетов нельзя. Если противник попытается запустить рой аппаратов в несколько эшелонов в глубину и высоту, то выстоять пилоту против такой армады будет непросто. Придется проявить хорошие навыки маневрирования и уходить вверх или вниз», – акцентирует собеседник.

«Конечно, несколько хуже ситуация обстоит в момент посадки и взлета. В такие минуты машина является наиболее беззащитной. Однако вертолеты не стартуют с неохраняемых территорий. Речь идет о крупных военных площадках, которые располагают не только «Панцирями», но и солдатами, вооруженными противодронными устройствами», – подчеркивает эксперт.

«К тому же, вертолеты приобретают способность к маневрированию уже на высоте восьми метров. То есть теоретически у противника есть крайне короткий промежуток времени для того, чтобы попытаться сбить машину. Уложиться в считанные минуты непросто – не думаю, что у противника будет желание так рискованно испытывать судьбу», – резюмирует Попов.

Ранее в сети было опубликовано видео, где украинский FPV-дрон попытался атаковать вертолет Ка-52 ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин. «В данном случае не получилось, но эксперименты в этой области, безусловно, продолжатся, так что недооценивать эту угрозу нельзя», – отметил он.

По его мнению, «революция беспилотников продолжает менять представления о возможном на поле боя». Рожин подчеркивает, что России нельзя отставать в этой области. «За БПЛА всех типов – будущее военного дела», – уверен эксперт.

«Пытаться сбить вертолеты или самолеты с помощью дронов – слишком сложно, но теоретически возможно», – уверен автор Telegram-канала «Fighterbomber». Он отмечает: «Бить любым беспилотником самолеты на взлете, посадке, где они не могут маневрировать, очень даже возможно. Это вертолет может взлететь в любую сторону с аэродрома, а самолету нужна ВПП».

При этом он надеется, что «такие способы работы ДРГ уже просчитаны и что-то придумано для противодействия таким попыткам». С этой позицией согласен и автор военного Telegram-канала «Старше Эдды». По его мнению, беспилотники представляют огромную опасность для авиации.

«Нашим пилотам АА сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полетных маршрутах наших вертолетчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов. Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52», – отмечает он.

«Что касается боеприпаса, то его вполне хватит для уничтожения вертолета. Радует в данном случае одно. Сейчас в мире всего две страны, которые в полной мере освоили применение этого нового вида вооружений и одной из стран являемся мы, правда второй, к сожалению, стал наш противник», – резюмирует эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно вертолеты помогут уберечь Москву от налетов БПЛА противника.