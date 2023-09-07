ВСУ обстреляли две деревни в Курской области

Украинка пожаловалась на «издевательство» в Израиле в виде общения на русском

Киевлянка Ирина пожаловалась на отношение к украинцам в Израиле и «отдельное издевательство» в виде общения на русском

Tекст: Антон Никитин

Женщина рассказала в беседе с «Украинской правдой», что в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилете в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания, передает РИА «Новости».

Вскоре Ирину вызвали на «пятиминутное» собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели «с осуждением» и заявили, что она «может оформить здесь брак», после чего вновь отправили ждать.

Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. «Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого», – пожаловалась она.

Во время второго «собеседования» сотрудник таможни начал спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело «сейчас будет рассматривать министр иностранных дел», после чего она поняла, что над ней «насмехаются».

«Отдельное издевательство, которое я заметила, – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не хотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что они являются выходцами из России», – возмутилась Ирина.

Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь». При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы.

«Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», – утверждает Ирина.

В августе сообщалось, что в Польше молодые женщины стали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за опасений, что украинки отберут у них потенциальных мужей. В апреле на украинских беженок, уводящих из семей супругов, пожаловались британки.