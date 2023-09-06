Китай не принял протест Японии по поводу карты со спорными островами

Микологи развеяли мифы о несъедобности и опасности мухоморов

Микологи Вишневский и Тихомиров рассказали о полезных свойствах мухоморов

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин призвал приравнять мухоморы к наркотикам. По его словам, число отравившихся этими грибами ежегодно растет на 40%.



«Данная инициатива выглядит странной. Я могу утверждать и как миколог, и как биохимик, и как токсиколог: красный мухомор ни при каких обстоятельствах нельзя называть наркотиком. Наркотик – это вещество, которое вызывает привыкание, встраивается в биохимический метаболизм, замещает собой определенные вещества, вызывает выпадение ряда ферментов из общей ферментативной цепочки получения энергии в организме. Отсюда появляется зависимость у наркоманов, ломка, когда это вещество перестает поступать. В красных мухоморах, конечно, ничего подобного не содержится», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский.

Единственное действующее вещество, которое содержится в мухоморах, по словам собеседника, это мусцимол – легкое психоактивное вещество. Мусцимол, по его словам, не является токсином и никак не влияет ни на какие системы организма, начиная от печени и заканчивая нервной, дыхательной, репродуктивной системами и ЖКТ.

«Если мы используем мухомор красный как съедобный гриб, то достаточно двукратного отваривания со сливом отвара. Каждое отваривание должно длиться примерно 10–15 минут. И после этого мухомор становится нормальным, съедобным, безопасным грибом. Именно таким образом он фигурирует сейчас в справочниках и Америки, и Европы», – делится эксперт.

Также мухомор красный может быть использован как лекарственный, причем как для наружного применения, так и внутрь, продолжает миколог. Более того, он официально входит в российскую фармакопею (собрание нормативных документов, объясняющее требования к качеству лекарственных средств) как гомеопатическое средство. Также, если данный гриб приготовлен правильно, подготовлен ответственным производителем и рекомендован в нужной дозировке, то он без опасения может быть использован в качестве пищевой добавки для микродозирования.

«Расчетная смертельная доза от этого гриба для одного взрослого человека со средним весом (70 килограмм) равна 10–12 килограммам свежего красного мухомора. Это две огромные корзины, столько съесть просто невозможно. Для сравнения, смертельная доза поваренной соли – 500 граммов. Получается, что мухомором в 20 раз убить сложнее убить, чем поваренной солью. Конечно, всегда найдутся какие-нибудь глупцы, которые наедятся грибов, попадут в больницу, испытают всякие симптомы. Но это точно ничем плохим не закончится, люди уже через несколько часов будут отпущены домой, в данной ситуации даже промывание не потребуется», – объясняет Вишневский.

Он рассказывает, что сейчас в мире происходит активное исследование действующих веществ красного мухомора, которые уже показывают, что это очень перспективный лекарственный в плане психотерапии гриб. В частности, его эффект заметен у людей, страдающих эпилепсией. Такие эпилептические исследования на основе мухомора ведутся в Израиле и Канаде.

«У нас в России больше 30 видов мухоморов. Среди них есть как съедобные, так и смертельно ядовитые, как, например, знаменитая бледная поганка (мухомор зеленый). Однако речь идет о пищевых добавках из красного мухомора. Будет очень печально, если этот реально полезный, вкусный и очень перспективный гриб будет запрещен», – заключил специалист.



Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров также считает, что приравнивать мухомор к наркотикам – крайне странная идея. Он подчеркивает, что в нем нет веществ, вызывающих привыкание. А это один из признаков наркотических веществ.



«Микродозинг мухоморов сейчас очень стал модным благодаря активной рекламе – это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Но современная доказательная медицина пока не регистрирует положительное действие на человека, его сон, психическое состояние, отказ от алкоголя и прочее, что так рекламируют продавцы сушеных мухоморов. Скорее всего, это всего лишь эффект плацебо и точно никакой пользы. Пока нет доказательной базы, я бы не рекомендовал тратить деньги на ветер», – советует эксперт.

Он предупреждает, что, покупая капсулы с сушеным мухомором, человек никогда не узнает, где были собраны эти грибы, как высушены, а главное – каково содержание в конкретном грибе токсичных веществ. Плюс ко всему, у человека, желающего испытать якобы лечебный эффект микродозинга, может обнаружиться индивидуальная непереносимость.

«Иботеновая кислота, содержащаяся в мухоморе, вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. А мускарин в отдельных случаях может вызвать тошноту, рвоту, отек легких, судороги. Однако никакой зависимости мухомор у человека не вызывает, лишь возможные неприятные последствия и отсутствие ожидаемого эффекта», – замечает Тихомиров.

При этом он поддерживает наружное применение настойки на спирту из мухоморов и даже знает людей, которым это помогало. Ее втирание на больные места, по его словам, положительно действует на суставы при остеохондрозе и прочих заболеваниях.

«Кстати, среди мухоморов есть абсолютно съедобные виды, например, серо-розовый, или Цезарский, причем очень вкусные. И исследования полезных свойств грибов активно идут по всему миру, ведь о мире грибов мы знаем так мало. Но, если мухомор и другие грибы будут приравнены к наркотикам, то исследовать их будет крайне сложно, даже почти невозможно. И что, человека, который собрал мухомор, неважно для каких целей, будут забирать в полицию? Я вот знаю одного художника, Александра Вязьменского, пишущего лучшие в мире грибные акварели, и он собирает грибы, в том числе мухоморы, для картин, несет их домой, и что, ему это тоже делать будет нельзя?» – задается вопросом собеседник.

Ранее микологи в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что Россия является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей в мире. При этом специалисты отметили, что в Европе данный гриб, несмотря на ядовитость, считается вполне съедобным.