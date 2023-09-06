В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.2 комментария
Плотниковы на конкурсе «Это у нас семейное» решили показать достоинства многодетности
Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались более 25 тыс. человек
Одной из первых заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подала многодетная семья Плотниковых из Оренбургской области.
В августе 2023 года, после рождения сына Спиридона, Елена и Александр стали родителями в девятый раз. Супруги Плотниковы воспитывают детей в православных традициях и хотят показать на конкурсе «Это у нас семейное» достоинства большой и крепкой российской семьи, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
На данный момент заявки на участие в конкурсе подали более 25 тыс. человек. Конкурсанты представляют 4340 семей из всех регионов России, а также зарубежных стран, где проживают отдельные родственники.
Плотниковы из города Орска, которые воспитывают семь сыновей и двух дочерей, о новом проекте платформы «Россия – страна возможностей» узнали в День знаний из новостей и сразу решили присоединиться к семейному конкурсу, о котором лично объявил президент. Православные родители уже получили благословение у своего духовника.
Семью Плотниковых на конкурсе будут представлять десять человек, пока это одна из самых больших команд. В нее вошли супруги Елена и Александр, дочери Надежда и Любовь, сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий. Младшие Сильвестр, Лука и новорожденный Спиридон.
«Мы активная семья и с радостью будем участвовать в конкурсе «Это у нас семейное». Своим примером хочется показать, что многодетная семья – норма, что надо быть многодетным, и это ь здорово», – отметила Елена.
Плотниковы – победители конкурса «Семья года 2022» в Оренбургской области. В 2023 году заняли первое место в конкурсе «Мы формируем будущее» проекта «Многодетная Россия».
Все дети Плотниковых школьного возраста учатся в православной гимназии и занимаются в музыкальной школе. Визитной карточкой семьи считается музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов «Любящие сердца».
«Наша семья построена на взаимоуважении и взаимовыручке, мы всегда помогаем друг другу. Например, Серафим отвечает за посуду. Люба готовит вкусняшки, а Надя – салаты. Саша, Савва, Силуан играют с младшими детьми. Убираемся все вместе в формате игры. Папа все время работает, он специалист в сфере железнодорожного транспорта, или что-нибудь чинит. Бабушка балует нас пирожками, их приходится делать целую гору. Отдыхаем мы тоже вместе. Но самая главная наша традиция – ходить всей семьей в храм», – рассказала Елена.
«Мы с мужем сами из многодетных семей. Всем своим детям очень рады и даже жалеем, что их только девять», – добавила она.
Конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Главными наградами для победителей станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.