Украинский командующий сообщил о сложной обстановке на трех направлениях

В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.2 комментария
В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.2 комментария
Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.9 комментариев
Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.6 комментариев
МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева
По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.
«Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.
Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений
«Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.
«Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.
Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.
В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.
Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.
При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.
По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.
Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.
Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.
Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима
По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.
Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.
The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.
Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку
ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.
«Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.
Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.
Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.
«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.
Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.
Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры
Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.
Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.
С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».
«К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.
Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.
Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения
Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.
Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.
Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.
Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.
Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске
Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».
«Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».
В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.
Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».
Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.
Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.
Это было установлено после ухода из города ВС России. Эксперты HRW отправились в Изюм, чтобы изучить совершенные преступления. «Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм, передает РИА «Новости».
Она добавила, что у организации есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.
В конце января HRW публиковала отчет о ситуации в Изюме. Были собраны доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем ВС России.
Ранее Human Rights Watch нашла доказательства применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток».
Как рассказал Ченсли, сотрудники ФБР спрашивали его об одном украинском оперативнике, который сфотографировался с ним в ходе штурма. Речь, по ее словам, идет о Сергее Дубинине, связанном с националистами украинского «Азова» (террористическая организация, запрещена в России). Как утверждает журналистка, в ФБР назвали его шпионом.
По мнению журналистки, ЦРУ пытаются дискредитировать американских правых и экс-президента США Дональда Трампа с помощью украинских националистов, а также американских националистов, которых ЦРУ и ФБР якобы набирают для участия в сражениях на стороне украинского «Азова», передает РИА «Новости».
Напомним, бывшему президенту Трампу уже предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия, а также по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу
Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».
«И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.
Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.
Asia Times: Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев в страну
По данным СМИ, уже произошел конфликт Польши и Украины на фоне требования Киева увести молодых людей обратно. Такие же столкновения происходят и в Молдове, передает RT.
Накануне сообщалось, что польские власти приступили к рассмотрению исков о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022.
Между тем посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что ничего не знает об экстрадиции военнообязанных мужчин.
Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек
Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».
Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.
Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.
Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.
Предыдущий случай уничтожения танка такой модели произошел в 1994 году, пишет Guardian со ссылкой на военных экспертов, передает ТАСС.
При этом в том случае это произошло из-за ошибочного ведения огня своей артиллерией в Ираке в 2003 году. Отмечается, что Challenger 2 произведено не слишком много, и их редко применяют.
Эксперты издания подтвердили, что на распространенном в соцсетях роликах действительно запечатлен уничтоженный Challenger 2. Они предположили, что экипаж выжил.
В 2023 году киевский режим получил от Лондона 14 танков Challenger 2. Напомним, военкоры публиковали видео подбитого под Работино танка Challenger 2.