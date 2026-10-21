Участники проекта «Музыка Возрождения» провели концерты в Донбассе

Tекст: Дарья Григоренко

Команда «Музыки Возрождения» проехала по Донбассу с девятью концертами и встречами. В туре приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), боевая музыкальная группа «Катюша», журналист Юлия Розенберг и исполнительница Наталья Павлова («Белка»).

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минобороны и Росмолодежи.

14 октября артисты дали два концерта для военнослужащих. Перед одним из выступлений журналист и телеведущая Юлия Розенберг обратилась к бойцам со словами, в которых прозвучала главная мысль проекта: артисты приезжают не просто исполнить песни, а напомнить, что люди по обе стороны сцены остаются частью одной страны.

«Для нас вы – те герои, о которых раньше мы только читали в книгах, смотрели в кино, а сегодня вы рядом с нами. И артисты, которые приехали к вам, тоже, возможно, раньше были знакомы вам только по телевизору. Сегодня они здесь, чтобы дать вам концерт, показать, что все мы вместе, все мы рядом, все мы едины, и, конечно, поднять настроение», – сказала Розенберг.

Она также рассказала военнослужащим об агитбригаде, которая с 2022 года выезжает в зону специальной военной операции, и о развитии проекта «Музыка Возрождения», благодаря которому выступления проходят не только перед бойцами, но и для мирных жителей. На сцене звучали песни, которые уже полюбились военнослужащим. Группа «Катюша» исполнила «А наши парни не водят «Майбах», «Лето за лентой», «Не сломаться» и другие композиции своего репертуара. В этих песнях – истории о фронтовых буднях, верности, стойкости и людях, которые остаются рядом несмотря ни на что.

ST представил свои композиции, включая песню «Дай ему сил», а группа «Катюша» исполнила «Лето за лентой» и другие песни. Также участники тура прошли на полигоне «курс молодого бойца».

15 октября в Мариуполе и 16 октября в Донецке артисты встретились с молодежью. В Донецке концерт рэпера ST собрал около 200 зрителей. 17 октября программа завершилась в Луганске, где также прошли дополнительные концерты для военнослужащих на полигонах.

В ходе поездки группа «Катюша» и Юлия Розенберг возложили цветы, подаренные бойцами, к мемориалу Иосифа Кобзона в Донецке.