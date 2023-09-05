Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
СМИ сообщили о решении НАТО послать России «четкий сигнал бдительности»
На фоне конфликта на Украине НАТО хочет пригрозить России учениями в Балтийском море, пишет Suddeutsche Zeitung.
Этот сигнал направит Германия вместе с партнерами по альянсу, заявил главнокомандующий немецких ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак, передает РИА «Новости».
Отмечается, что обеспечение безопасности морских путей становится сейчас важной задачей. Сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано из-за узкого коридора, пишет СМИ.
Напомним, учения «Северное побережье – 2023» стартуют 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии. Будут отработаны операции по защите портов и морских путей.