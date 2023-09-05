В Москве на гулявшую в хиджабе женщину с детьми натравили собак

Вассерман дал совет школьникам с низким рейтингом

Депутат Вассерман назвал положительные стороны введение рейтинга учащегося

Tекст: Татьяна Косолапова

«Человеку свойственно, помимо всего прочего, еще и соревноваться с другими. И если это соревнование оценивается более-менее объективно, мне это кажется полезным. Так что саму идею рейтинга я одобряю, ну вот насколько хороша будет формула расчета рейтинга – это надо уже смотреть, анализировать», – говорит Вассерман.



Депутат рассказывает, что и сам на протяжении уже 40 лет участвует в интеллектуальном спорте и считает, что соревнования – это естественный путь к развитию.

«А если у какого-то ученика низкий рейтинг, относительно одноклассников, это будет стимул для того, чтобы ему как-то развиваться», – считает собеседник.

В электронных дневниках учеников 2–11 классов появился рейтинг учащегося, который основан на данных об успеваемости ребенка в классе за учебный год. С помощью него родители могут регулярно следить за успехами школьника и контролировать появление проблем в успеваемости школьника.

В рейтинге приводится место учащегося в общем рейтинге класса (исходя из средних баллов по всем предметам), рейтинг по всему классу, рейтинг учащегося по конкретным предметам (исходя из средневзвешенного балла по каждому предмету). По мнению создателей, благодаря этому инструменту учащиеся получают «стимул для повышения мотивации к обучению, уровня своих знаний и навыков».

