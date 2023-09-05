Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
В Москве на гулявшую в хиджабе женщину с детьми натравили собак
На гулявшую в хиджабе женщину с детьми в Москве натравили собак, инцидент произошел еще в августе, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
Женщина подала заявление в полицию, Солтаев отметил, что обратился к прокурору Москвы с просьбой взять дело на контроль, передает РИА «Новости».
Такие происшествия ведут к расколу общества и представляют угрозу стабильности и «общественному согласию» в России, подчеркнул он.
Омбудсмен призвал пресекать ксенофобию и национализм в любых проявлениях, унижение человеческого достоинства и возбуждение ненависти – это серьезные преступления, подчеркнул уполномоченный.