Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Умер открывший стрельбу в Ноябрьске мужчина
Открывший стрельбу в Ноябрьске и поджегший собственный дом мужчина скончался в больнице от ожогов, сообщили в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мужчина умер, врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, заявили в департаменте ТАСС.
«Скончался. Врачи сделали все возможное», — сказала собеседница агентства.
Напомним, мужчина отказывался выселяться из аварийного дома. Во время визита судебных приставов он выстрелил из ружья в воздух и поджег свой дом, а затем закрылся в нем.
После этого его госпитализировали.