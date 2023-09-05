  • Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
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    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    Украинский каратель получил срок за расстрел мирного жителя Мариуполя
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    Кремль подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    13 комментариев
    5 сентября 2023, 12:21

    Песков: Путин говорил об атаках Киева на охраняющие «Турецкий поток» корабли

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в понедельник говорил не об атаках Киева на «Голубой поток» и «Турецкий поток», а о нападении на российские корабли, которые охраняют, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент говорил о нападениях на российские корабли, которые охраняют трубопроводы.

    «Надеюсь, я внес ясность», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин упомянул об этом на вчерашних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки», – сказал российский лидер.

    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (20)
    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 14:47
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном

    Пленные рассказали, как ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном

    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном, рассказали пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ.

    По словам одного из пленных Игоря Ярошенко, у него и его сослуживцев не было нужной подготовки и оружия. На острове под Херсоном они провели три дня. «Нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды», – рассказал Ярошенко, передает РИА «Новости».

    Другой пленный Сергей Маштега рассказал, что командир их взвода принудил его отправиться на остров угрозами. Все знали, что там нереально выжить, … (но нам) сказали, если не поедете на острова, здесь вы уже не выживете», – сказал Маштега.

    Пробыв три дня на острове без продуктов и боекомплекта, украинские военнослужащие решили самовольно покинуть остров, но их заметил дрон украинской аэроразведки, после чего по ним открыли «дружественный» огонь. «Был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоем с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжелый 300-й (раненый). Оставили его… Выбора не было. До утра мы просидели, это все время «квадрик» нас искал, рисовал и закидывал всякими возможными взрывчатками», – рассказал Маштега.

    Утром следующего дня оставшиеся в живых участники группы столкнулись с российскими военными и сдались в плен.

    Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что украинская армия за три месяца контрнаступления не смогла достичь каких-либо значимых успехов на Запорожском направлении.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2023, 03:28
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    @ Lapin Oleksandr/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские интернет-пользователи разместили в Сети фотографию из парка в городе Черновцы на юго-западе страны, куда две школьницы пришли в советской школьной форме. Кадры вызвали скандал в обществе и негодование со стороны местных властей.

    Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

    Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».

    Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».

    В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.

    Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.

    Коментарии (25)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
    4 сентября 2023, 17:45
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продвижение украинского контрнаступления провалилось, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается пробуксовки контрнаступления (ВСУ), это не пробуксовка, это провал», – констатировал Путин, передает ТАСС. Он отметил, что на сегодняшний день «это выглядит именно так». Глава российского государства выразил надежду, что и в дальнейшем это будет именно так.

    В вопросе о посредничестве в переговорах по урегулированию на Украине, Путин отметил, что Россия от никогда от него не отказывалась. «Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – сказал президент.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к президенту Турции Эрдогану за последний год?





    Результаты


    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу минобороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата Рустема Умерова.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2023, 21:20
    Папа Римский объяснил свои слова о великой России

    Папа Римский Франциск заявил, что его слова о великой России касались ее культуры

    Папа Римский объяснил свои слова о великой России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Слова о великой России касались богатой культуры и исторического наследия страны, заявил папа Римский Франциск.

    Понтифик отметил, что говорил о России в культурном смысле, вспомнил, чему его учили в школе о Петре I, Екатерине II, и поэтому призвал перенять это наследие. Папа Римский подчеркнул, что культура России «богата и прекрасна», а если вспомнить Федора Достоевского и музыку, то можно говорить о зрелом гуманизме, передает ТАСС.

    Он уточнил, что «культурное наследие не может быть империалистическим, это всегда диалог, но когда культура становится идеологией, это отравляет.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа Римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы Римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (22)
    4 сентября 2023, 13:18
    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой

    Военный аналитик Онуфриенко: Высадкой десанта в Крыму Зеленский хочет нивелировать неудачи контрнаступления

    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой
    @ mil.in.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зеленский осознает обреченность попыток десантироваться в Крыму. Однако военное руководство Украины продолжает посылать военных на убой. Десятки человек гибнут ради оправдания провала контрнаступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, двигавшихся в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья

    «Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров в Киеве открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

    «Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

    «Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха» непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

    «Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

    Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он  заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

    Еще в феврале в социальной сети X Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    В России планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией. Он отметил, что действующему украинскому руководству удалось разрушить собственную страну, но уничтожить полуостров у них не выйдет.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 23:02
    Хакеры узнали о планах выслать украинцев из Прибалтики для отправки на фронт

    RaHDit: Страны Прибалтики собираются депортировать украинцев для участия в боевых действиях

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинских граждан, которые прибыли в страны Прибалтики после начала российской спецоперации, собираются депортировать на родину, чтобы они могли принять участие в боевых действиях, сообщил представитель российской хакерской группы RaHDit.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на сайте МВД Литвы хакеры обнаружили отдельную папку, куда прибалтийскими спецслужбами собиралась информация обо всех гражданах Украины, прибывших после начала СВО. В том числе, по словам представителя хакерской группы, эти сведения собираются и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину.

    Он отметил, что разговоры об этом звучали давно, и теперь у российских хакеров появились подтверждения информации о депортации.

    Ранее польские СМИ сообщили, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. При этом Варшава официально эту информацию не подтверждает.

    Между тем украинские власти сообщали, что применение механизма экстрадиции обратно на родину возможно в случае, когда человек купил справку о негодности к прохождению военной службы в ВСУ и на основании фальшивых документов незаконно пересек госграницу.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 19:46
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.

    Коментарии (37)
    5 сентября 2023, 06:09
    В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    В аэропортах Москвы ранним утром вторника, 5 сентября, задержаны или отменены 52 авиарейса на вылет и прилет, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

    Так, шесть рейсов задержаны и два отменены в Домодедово. Во Внуково 17 рейсов задержаны, еще один отменен. 23 рейса задержаны в Шереметьево, а в Жуковском три рейса отменили, передает ТАСС данные на 5.45 мск.

    В 6.36 мск поступило сообщение, что московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

    Ранее во вторник Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2023, 10:11
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское», – сообщил Ходаковский в Telegram.

    По его словам, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

    «Если принять во внимание то обстоятельство, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно – потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать», – указал Ходаковский.

    Однако, отметил он, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (17)
    4 сентября 2023, 20:29
    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке

    Эксперты объяснили выгоды России, Турции и Катара от альтернативы зерновой сделке

    Эксперты: Эрдоган уговаривает Путина найти альтернативу зерновой сделке
    @ Sputnik/Sergei Guneev/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Турции крайне выгодно заключение некой альтернативы зерновой сделке. Так Анкара сможет сохранить статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон, сказали газете ВЗГЛЯД экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее президент Владимир Путин сообщил о проработке альтернативы черноморской инициативе, «но не ее замене».

    «Эрдогану была крайне выгодна старая сделка, но она ушла в историю, потому что Запад не выполнил своих обязательств перед Россией. И теперь Турции нужны новые механизмы. Анкара столкнулась с ситуацией, когда Россия и другие игроки готовы предложить свои варианты решения вопроса», – сказал экономист Василий Колташов.

    «Справедливости ради, Эрдогану и этот сценарий вполне выгоден. Он прекрасно понимает, что ему не хватит всей его хитрости для того, чтобы заставить Запад выполнить изначальные условия», – замечает эксперт.

    «Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Турция включается в процесс замещения украинского зерна за счет ее участия в функциональных механизмах по следующей схеме: сырье – российское, потребители – африканские и ближневосточные, а кредитные и страховые обязательства берет на себя Катар», – объясняет он.

    «Анкара станет посредником или, другими словами, одним из основных бенефициаров новой сделки. Но главным выгодополучателем станет Россия. Именно мы получим ту часть рынков, которые ранее де-факто принадлежали Украине. Более того, мы полностью закроем тему голодающих стран», – указывает собеседник. «Мы не знаем, кто стал инициатором такого механизма. Но не исключаю, что это был Эрдоган, поэтому он и приехал в Сочи к Путину», – полагает Колташов.

    «Альтернатива зерновой сделке – это продукт долгих экономических торгов между Москвой и Анкарой. Турки хотят вторую атомную электростанцию, но по какой схеме она будет строиться, пока не ясно. Если будет предложен вариант «Аккую», то России это не очень интересно. Также идут торги по поводу газового хаба», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «У турок интерес простой – они с Украины в прошлом году получили 3,2 млн тонн зерна. Не стоит забывать, что у Анкары мощная мукомольная промышленность, там больше полутысячи предприятий, и одному Богу известно, сколько людей на них работают»,

    – рассуждает он. – «Более того, за Турцией закреплен статус первого в мире поставщика муки и второго в мире поставщика макарон. Для них Африка, Ближний и Средний Восток, а также немножко Латинской Америки – это непреложные рынки сбыта. И терять их турки не готовы».

    «Кроме того, в Турции довольно интересно устроен бизнес – сырье может ввозиться в страну беспошлинно при условии дальнейшей переработки и экспорта. Не исключаю, что на выходе Россия продаст часть зерна по преференциальной цене, а остальное – по рыночной», – предполагает Лизан.

    «Таким образом, мы сможем получить некую выгоду. Но до того как станет понятен размер дисконта, подсчитать ее невозможно. Катар же в этой истории – просто кошелек. У Турции со своими деньгами не очень хорошо, поэтому страна будет поддерживать их на плаву», – говорит собеседник.

    «Что касается формулировки об альтернативе, но не замене зерновой сделке, это связано с выбыванием украинского зерна с рынка.

    Сельхозпродукция из Украины по-прежнему идет в Европу. Но Киев теряет Африку и Азию, становясь региональным поставщиком, – указал Лизан. – Украина хотела стать житницей Европы? Что ж, пожалуйста».

    В понедельник днем в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки.

    «Предложили, в частности, организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», – подчеркнул российский лидер. Кроме того, президент сообщил, что Россия запланировала начать бесплатную поставку зерна шести африканским странам «через пару-тройку недель».

    Коментарии (10)
    4 сентября 2023, 17:23
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
    @ Валерий Шустов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятное соглашение Москвы, Анкары и Дохи по поставкам 1 млн тонн зерна самым бедным странам не станет альтернативой зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — цитирует Путина ТАСС.

    «Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

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    «Готовы вместе продвигать [инициативы], как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны [зерно]», — сказал Путин.

    Также в ходе беседы с Эрдоганом он отмечал, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.

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