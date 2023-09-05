Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Московские аэропорты вернулись к штатному режиму работы
Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений
Работа аэропортов Внуково и Шереметьево была временно ограничена, пять самолетов уходили на запасные аэропорты, в данный момент аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация.
Уточняется, что с 7.30 аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский вернулись к рабочему режиму после того, как в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, передает РИА «Новости».
Также известно, что аэропорт Пулково в Петербурге принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы.
Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», 5 сентября в качестве запасного аэропорт принял два рейса, следовавших в Шереметьево из Калининграда и Мурманска.
Из-за ограничений в аэропортах Москвы ранним утром были задержаны или отменены 52 авиарейса на вылет и прилет.
Во вторник Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.