Московские аэропорты вернулись к штатному режиму работы

Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что с 7.30 аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский вернулись к рабочему режиму после того, как в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, передает РИА «Новости».

Также известно, что аэропорт Пулково в Петербурге принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», 5 сентября в качестве запасного аэропорт принял два рейса, следовавших в Шереметьево из Калининграда и Мурманска.

Из-за ограничений в аэропортах Москвы ранним утром были задержаны или отменены 52 авиарейса на вылет и прилет.

Во вторник Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении летевших на столицу украинских беспилотников над территорией Московской, Калужской и Тверской областей.

