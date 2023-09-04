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Путин объявил благодарность главам духовных управлений мусульман
Путин отметил вклад муфтиев Северного Кавказа в гармонизацию межнациональных отношений
Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами муфтиев Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Абдулаева Ахмеда Магомедовича – муфтия, председателя централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», – передает ТАСС текст документа.
Почетными грамотами также отмечены муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий Дзасежев и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.