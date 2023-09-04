Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Российских пловцов допустили до соревнований в нейтральном статусе
Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) приняло решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации, выступать пловцы будут в нейтральном статусе, сообщили в пресс-службе World Aquatics.
По результатам опроса, проведенного World Aquatics, за допуск спортсменов из России и Белоруссии выступили 67% респондентов, передает ТАСС.
При этом вводится ряд ограничений. Российским и белорусским пловцам, в частности, придется выступать в так называемом нейтральном статусе без демонстрации национальных флагов и исполнения гимнов. Кроме того, допущены будут лишь те спортсмены, которые не выступали в поддержку российской спецоперации на Украине.
Также от «нейтральных» спортсменов требуют соблюдать антидопинговые правила. Российские и белорусские пловцы смогут быть представлены одним спортсменом на дистанции и не будут участвовать в командном зачете, сообщает RT.
Помимо того, World Aquatics запретила спортсменам из России и Белоруссии общаться с прессой на соревнованиях. Им нельзя давать пресс-конференции и интервью средствам массовой информации.
Ранее глава World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам из Кувейта заявил, что отстранение спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой Международной федерации плавания не принесет пользы ни одной из сторон.