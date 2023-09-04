Российский лидер Владимир Путин допустил запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Турция стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую», уже в следующем году может быть запущен первый блок, передает ТАСС.

Также Путин отметил, что работы по АЭС «Аккую» проходят хорошо, идут полным ходом, передает РИА «Новости».

«Сделаем шаг в направлении строительства Синопской АЭС (Анкара планирует строительство второй АЭС в Синопе)», – подчеркнул он.

Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». Росатом передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал Путин.

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь». Эрдоган заявил об интересе всего мира к переговорам с Путиным.

