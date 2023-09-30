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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 19:27

    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

    Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликована видеозапись с места обрушения нескольких пролетов Дегтяревского моста в историческом районе Киева, обломки рухнули на автомобильную парковку.

    На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    По данным украинских СМИ, ремонту обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

    Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

    Ранее сообщалось, что железнодорожный мост взорвался на границе Белоруссии и Украины.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (25)
    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Коментарии (20)
    30 сентября 2023, 16:25
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

    По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

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    30 сентября 2023, 14:11
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что судьбоносное решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

    Он заявил, что СВО будет продолжаться до освобождения от врага «исконно русских территорий», а новых регионов в составе России будет больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав России.

    Коментарии (43)
    30 сентября 2023, 11:44
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder

    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой машины пехоты Marder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Немецкие бронированные машины пехоты «Marder», поставляемые ВСУ, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал пленный солдат ВСУ.

    По словам пленного, в машине собраны специальные ролики под автомат «G36», но это не подходит для автомата Калашникова, передает РИА «Новости».

    «При выходе, входе постоянно за что-то цепляешься. Все везде торчит. Электроника, все напичкано… <…> Там черт ноги себе поломает», – пожаловался пленный.

    Ранее эксперт заявил, что украинские военные не получили должного уровня подготовки, поэтому западная техника используется менее эффективно и часто ломается.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 12:40
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Он сообщил о пострадавших бойцах в Угледаре и Артемовске. Отмечается, что снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, передает ТАСС.

    В конце мая руководитель военно-технического центра «Царские волки» сообщал о применении ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении.

    Коментарии (59)
    30 сентября 2023, 17:16
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины

    Экс-разведчик США Риттер: Россия присоединит пять областей освобожденной Украины

    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау», заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

    Эксперт предположил, что конфликт на Украине не закончится, пока Россия «не возьмет» еще пять регионов. По его прогнозам, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы будут освобождены от Украины, передает РИА «Новости».

    Риттер заявил, что Украину разделят в стиле «плана Моргентау», когда ключевые производственные районы перейдут под международный контроль, а тяжелая промышленность будет ликвидирована. Он также считает, что правительство Зеленского будет свержено, а остатки ВСУ будут уничтожены.

    Ранее Риттер заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

    Коментарии (13)
    30 сентября 2023, 00:56
    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО

    Помощник президента США Салливан заявил об угрозе усиления «давления» России на НАТО в результате конфликта на Украине

    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новое наступление России в ходе специальной военной операции на Украине может привести к усилению российского «давления» на НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что поддержка Украины имеет значение для «нацбезопасности США». По его словам, дело не в том, «сколько территорий сможет занять Украина». США хотят быть «уверенными, что Россия в результате нового наступления» не установит контроль над «другими частями Украины» и «в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как показала история, втягивает США в конфликт». Салливан выразил уверенность, что отказ от поддержки Киева противоречит «национальным интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    Напомним, МИД России указывал, что Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы.

    Коментарии (14)
    30 сентября 2023, 14:57
    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинские пользователи соцсети раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Украинцы раскритиковали фото главы ГУР Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пользователи соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) раскритиковали фотографию, которую глава ГУР Кирилл Буданов прикрепил к одной из публикаций, заподозрили, что снимки выставляют при помощи фотошопа.

    «Почему он такой худой?», – спросил Dmytro.

    Пользователь Марсік предположил, что у Буданова «как будто какая-то незначительная стадия рахита», передает РИА «Новости».

    «Его на все фотки вставляют с помощью фотошопа?», – предположил Gooze.

    «Почему Буданов похож на фальшивую надувную мишень?», –поинтересовался fun day channel.

    Ранее Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

    Депутат Госдумы Ивлев в связи с высказываниями Буданова заявил, что он ему напомнил героя рассказа «Алиса в стране чудес» Чеширского кота, чья улыбка появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.

    Коментарии (5)
    30 сентября 2023, 04:08
    Украинская пресса раскритиковала ложь Киева в связи с падением ракеты в Польше

    Украинская пресса указала на угрозу для отношений с Польшей из-за лжи Киева о падении ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ Украины признавать ответственность за падение ракеты на территории Польши может привести к более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент, пишут украинские СМИ.

    Как заявило украинское издание «Европейская правда», позиция властей Украины была «абсолютно категорична», в Киеве не допускали даже возможности того, что упавшая в Польше ракета была украинской. По мнению издания, «нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение». «Европейская правда» полагает, что допущенные в ноябре 2022 года «ошибки» могут «оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут», если Киев продолжит «цепляться за ложь», передает РИА «Новости».

    Напомним, генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре. Тогда погибли два человека. В Польше отметили, что Украина не идет на сотрудничество в расследовании данного происшествия.

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    30 сентября 2023, 10:40
    Группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
    Группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин, ликвидированы порядка 12 украинских военных, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Огневым поражением был уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военных ВСУ погибли, еще двое получили ранения, передает ТАСС.

    «Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин», – говорится в сообщении.

    Также были уничтожены станция радиоэлектронной разведки и ее расчет.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2023, 09:59
    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров

    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров из-за ситуации на фронте

    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.

    По его словам, моральное состояние бойцов на данный момент ниже среднего, так как военнослужащие видят – есть подозрения, что подразделение погибнет в бою, однако командование уверяют действовать, после чего люди остаются, но происходит именно то, чего опасались, передает РИА «Новости».

    Также военнопленный заметил, что решение дезертировать принимают те, кто уже был в бою и увидел реальную картину происходящего. После этого, по словам пленного бойца, ребята ничего не рассказывали, а только несколько дней пили водку, а потом собирали вещи и уходили в самоволку.

    «Больше десяти таких было точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры – это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все», – заключил пленный.

    Ранее сообщалось, что на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

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    29 сентября 2023, 22:55
    Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях

    Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    В результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.

    Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».

    Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.

    Коментарии (4)
    30 сентября 2023, 05:15
    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинские ракеты РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области с использованием РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что около 3.45 мск ПВО уничтожила «в воздухе все девять снарядов» РСЗО.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, «разрушений нет».

    Коментарии (4)
    30 сентября 2023, 13:54
    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине

    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский создал для украинцев концлагерь в стране, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, народ Украины «уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере», передает RT.

    Также Соскин сказал, что «на Украине нет никакой свободы».

    Политик отметил, что Зеленский явно не борется за настоящую свободу ,а создает вместо этого концлагерь.

    Кроме того, экс-советник Кучмы раскритиковал действия украинских властей, которые просят западные страны не считать украинских беженцев и помогать им возвращаться в страну.

    Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.

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