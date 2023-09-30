Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

Tекст: Вера Басилая

На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По данным украинских СМИ, ремонту обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост взорвался на границе Белоруссии и Украины.