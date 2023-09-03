После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.17 комментариев
Индия призвала создать биотопливный альянс для продвижения энергоперехода
Премьер Индии Моди объявил об инициативе Нью-Дели по созданию биотопливного альянса для продвижения энергоперехода
Индия намерена предложить создание биотопливного альянса для защиты окружающей среды и продвижения энергетического перехода, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели.
Моди напомнил в интервью Press Trust of India, что Индия уже выступила инициатором создания Международного солнечного альянса, направленного на развитие солнечной энергетики, а также движения Mission Life, которое было представлено Моди в ноябре 2021 года. Это движение, созданное и возглавляемое Индией, призвано поощрять индивидуальные и коллективные действия по защите и сохранению окружающей среды. По мнению премьер-министр Индии, биотопливный альянс станет еще одним шагом в этом направлении, передает ТАСС.
Как считает политик, такие альянсы якобы направлены на создание возможностей для развивающихся стран с целью продвижения их энергетического перехода. «Рынки, торговля, технологии и политика – все аспекты международного сотрудничества имеют решающее значение для создания таких возможностей», – заявил Моди.
Моди также заявил, что биотопливо важно с точки зрения экономики замкнутого цикла. По версии политика, такие альтернативы, как переход на биотопливо, могут повысить энергетическую безопасность, создать возможности для промышленности и создать зеленые рабочие места – важнейшие элементы обеспечения энергетического перехода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Индия грозит России сокращением закупок нефти.
Напомним также, 24 августа президент Владимир Путин заявил в своем выступлении в формате видео-конференц-связи на встрече «БРИКС плюс/аутрич», что в ближайшее время в мире не будет альтернативы нефти, газу и другому углеводородному топливу.
Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что иностранные государства вынуждены приобретать наши энергоносители, сколько бы они ни говорили о неприязни к России.