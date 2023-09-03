После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.7 комментариев
Политолог: Западные страны вынуждены покупать у России энергоносители вопреки неприязни
Политолог: Иностранные государства вынуждены покупать российские энергоносители вопреки заявлениям о неприязни к России
Сколько бы иностранные государства ни говорили о неприязни к России, они тем не менее вынуждены приобретать наши энергоносители. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.
«Сколь бы громко иностранные государства ни говорили о своей неприязни к Российской Федерации и сколь бы агрессивно ни реагировали на все ее шаги и действия, они тем не менее вынуждены переступать через себя и приобретать наши энергоносители. Ни одна развитая экономика мира на сегодняшний день не может обходиться без нефти и газа», – сказала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.
Она отметила, что ситуация обостряется еще и по причине того факта, что страны, входящие в ОПЕК и регламентирующие минимальную стоимость барреля нефти, в большей степени поддерживают дружественные отношения с Россией и не идут на поводу у Запада. Все эти обстоятельства в совокупности приводят к тому, что отечественная экономика добивается успехов за счет нефтегазового сектора, полагает Гавриш.
В день работника нефтяной и газовой промышленности политолог выразила свое уважение тем, благодаря кому становится возможным развитие и постоянное обновление энергетической отрасли, а также применение новых современных методов в процессе разработки природных месторождений.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти и почему Индия грозит России сокращением закупок черного золота.