Политолог: Западные страны вынуждены покупать у России энергоносители вопреки неприязни

Политолог: Иностранные государства вынуждены покупать российские энергоносители вопреки заявлениям о неприязни к России

Tекст: Антон Никитин

«Сколь бы громко иностранные государства ни говорили о своей неприязни к Российской Федерации и сколь бы агрессивно ни реагировали на все ее шаги и действия, они тем не менее вынуждены переступать через себя и приобретать наши энергоносители. Ни одна развитая экономика мира на сегодняшний день не может обходиться без нефти и газа», – сказала политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.

Она отметила, что ситуация обостряется еще и по причине того факта, что страны, входящие в ОПЕК и регламентирующие минимальную стоимость барреля нефти, в большей степени поддерживают дружественные отношения с Россией и не идут на поводу у Запада. Все эти обстоятельства в совокупности приводят к тому, что отечественная экономика добивается успехов за счет нефтегазового сектора, полагает Гавриш.

В день работника нефтяной и газовой промышленности политолог выразила свое уважение тем, благодаря кому становится возможным развитие и постоянное обновление энергетической отрасли, а также применение новых современных методов в процессе разработки природных месторождений.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти и почему Индия грозит России сокращением закупок черного золота.