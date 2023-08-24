Путин заявил об отсутствии альтернативы нефти и газу в ближайшей перспективе

Tекст: Елизавета Шишкова

Эксперты оценили, что к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию – на 22%», указал глава российского государства, передает ТАСС.

Путин указал, что спрос будет расти прежде всего в наименее развитых и в развивающихся странах.

В обозримом будущем альтернатив углеродному топливу не будет, добавил Путин. В связи с этим энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные источники энергии в перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран.