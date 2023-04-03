Песков заявил о невозможности альтернативных источников энергии обеспечить поступательное развитие

Альтернативные источники энергии в перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что эксперты неоднократно говорили: для мировой энергетики важен определенный уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, так как этот сектор очень инвестиционно емкий, передает РИА «Новости».

Поэтому, из-за того, что альтернативные источники энергии не способны обеспечить стабильное развитие стран, стоит приоритет отдавать традиционным источникам.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.