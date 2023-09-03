  • Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
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    Латвия пытается устранить главного защитника русского населения
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    Царев назвал причины ареста Коломойского
    В ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторами НАТО
    В США назвали условие распада НАТО
    В Румынии оценили риски из-за ударов России по инфраструктуре Украины
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 20:37

    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: Газпрому следует оспорить результаты молдавского аудита в арбитраже

    Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Цель проводимого Молдавией аудита долга перед Газпромом заключалась в желании любым путем списать долги, а не разобраться в ситуации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом.

    «Результаты аудита не удивляют. От нынешних властей Молдавии ничего другого ожидать не приходится. Цель проводимых мероприятий заключалась в том, чтобы максимально снизить выплаты Газпрому, или же вовсе их избежать. На руку сыграла и сложившаяся международная обстановка – никто в европейском сообществе не станет ругать Молдавию за то, что она не платит деньги России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но Санду лукавит, когда говорит, что Кишенев вынудили подписать контракт под угрозой отключения газа в отопительный сезон. Это Газпрому пришлось подписать новое соглашение в ситуации, когда за предыдущее еще не заплатили. Российская сторона пыталась руководствоваться гуманными соображениями ввиду необходимости поставок газа в Молдавию в холодное время года», – отметил он.

    «Итоги аудита Газпром может оспорить через европейский арбитраж. Шансов на адекватное решение не очень много, но иногда они там все же проскакивают», – полагает эксперт.

    «Кроме того, компания, конечно, должна добиваться выплат Молдавии по старому долгу. Если в соглашении есть соответствующая привязка, то можно зачислять все текущие платежи в счет прошлого контракта. И не поставлять газ, пока они не расплатятся», – отметил собеседник.

    «Правда, здесь вопрос переходит в политическую плоскость – пойдет ли Россия на то, чтобы оставить Молдавию без энергоресурсов в преддверии очередного отопительного сезона. Молдавскими властями такая ситуация может использоваться для нагнетания общественного протеста в Приднестровье», – заключил Юшков.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским Газпромом.

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – передает ее слова «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга. Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

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    3 сентября 2023, 10:38
    Иран получил российские самолеты Як-130

    ИРНА: Иран получил учебно-боевые российские самолеты Як-130

    Иран получил российские самолеты Як-130
    @ t.me/Irna_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства Як-130 доставлены в Иран сообщает государственное агентство ИРНА.

    По данным ИРНА, российские самолеты Як-130, поступили на вооружение ВВС страны, они будут использоваться для обучения пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

    Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает, при этом власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130, передает ТАСС.

    По данным menadefense.net, Як-130 были доставлены транспортным самолетом, затем они были собраны и совершили свои испытательные полеты с авиабазы в Исфахане.

    Как сообщает агентство Тасним, самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения.

    Ранее гендиректор компании Александр Михеев заявил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на общую сумму прядка 600 млн долларов.

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    3 сентября 2023, 03:58
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США

    Перед отставкой с поста главы минобороны Британии Уоллес попытался отменить заказ на поставки американских вертолетов

    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бен Уоллес перед тем, как покинуть пост главы минобороны Великобритании, пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для британских войск, сообщают СМИ.

    Уоллес 10 августа направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, сообщив, что Великобритания хочет пересмотреть соглашение о покупке у Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов, хотя этот вопрос еще обсуждался британским кабмином, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Источник в правительстве Великобритании рассказал, что действия Уоллеса сочли вредоносными для отношений двух стран, некоторые члены правительства решили, что министр хочет «досадить американцам».

    В окружении Уоллеса категорически отвергли версии, предполагающие, что министр решил отомстить США за отказ поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Утверждается, что Уоллес давно сомневался в соглашении по Chinook, особенно с учетом увеличения стоимости контракта на 630 млн долларов. Кроме того, у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники покупки предлагали потратить деньги на другие вертолеты или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas.

    В кабмине отмену контракта многие сочли «безумной затеей». Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила главе британского правительства Риши Сунаку, что отказ от американских вертолетов – «плохая идея». Сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

    Напомним, в конце августа Уоллес, спустя четыре года пребывания на посту, подал в отставку. Его приемником назначен Грант Шэппс. Высказывалось предположение, что Уоллес может стать генсеком НАТО, но в июне он сам заявил, что этого не произойдет. По его словам, США против его кандидатуры.

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    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


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    2 сентября 2023, 23:22
    Шольц ударился лицом во время пробежки

    Frankfurter Rundschau сообщила об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая»

    Tекст: Антон Антонов

    С канцлером Германии Олафом Шольцем произошел «небольшой несчастный случай во время занятий спортом» – он упал во время пробежки, сообщают СМИ.

    В немецком кабмине рассказали, что Шольц ударился лицом во время пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Канцлер «получил синяки на лице» и был вынужден «отменить свои встречи в Гессене» в воскресенье. Шольц собирался посетить город Херинген, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau и t-online.

    Как пишет Bild, Шольц чувствует себя хорошо. Однако, по словам его однопартийца Михаэля Рота, с которым Шольца должен был встретиться в Херингене, канцлер «чувствует себя не очень хорошо».

    Напомним, в прошлом году глава американского государства Джо Байден упал с велосипеда.

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    3 сентября 2023, 13:05
    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину прямо из постели

    На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Сети появилось видео с подконтрольной киевскому режиму территории, на котором сотрудники военкомата ворвались в частный дом и мобилизовали мужчину в территориальный центр комплектации (ТЦК) прямо из постели.

    «Вы зашли на частную территорию. Что вы тут делаете?» – возмущается хозяин дома, которого сотрудники военкомата прямо из постели пытаются забрать в территориальный центр комплектации (ТЦК).

    В ответ на просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, сотрудники военкомата требуют от мужчины подтвердить, что он является владельцем этой недвижимости.

    «Это видео лучше многих слов говорит о том, как Украина израсходовала людской ресурс и сейчас будет выгребать новый, из спален, из туалетов», – прокомментировала ситуацию журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Напомним, в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Кроме того, на Украине допустили мобилизацию ограниченно годных мужчин, решив перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину. На этом фоне французские СМИ рассказали о нежелании украинцев участвовать в боевых действиях.

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    3 сентября 2023, 17:37
    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом

    Санду заявила об отсутствии долга Молдавии в 800 млн долларов перед Газпромом

    Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международная аудиторская компания не обнаружила у Молдавии долга в 800 млн долларов перед Газпромом, заявила президент республики Майя Санду на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

    Как указала Санду, это еще пока не известно публике, но на следующей неделе правительство выступит с заявлением о том, что Молдавия наняла международную компанию, которая провела аудит и не выявила никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 млн долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Молдавские ведомости».

    «Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – добавила она, пишет «Коммерсант».

    В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга.

    Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

    Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания).

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

    Коментарии (61)
    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (22)
    3 сентября 2023, 10:20
    Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

    Медведев сообщил, что на контрактную службу в ВС с 1 января приняли около 280 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС России с 1 января 2023 года.

    Во время обсуждения темы работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками, Медведев заявил, что по данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, передает ТАСС.

    Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

    Напомним, в августе Медведев рассказал, что с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (12)
    3 сентября 2023, 11:00
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    Политолог указал на «украинскую комедию» с участием Зеленского и Коломойского
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кампания по перевыборам Зеленского превратилась в «комедию масок», заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, кампания по перевыборам Зеленского плавно начала набирать ход.

    Он добавил, что сначала Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявляет о готовности идти на выборы и первым ходом «зашел со старых карт». Чеснаков отметил, что обещанную пять лет назад борьбу с олигархами наглядно продемонстрировали задержанием Игоря Коломойского, которого раньше не трогали, поскольку держали в качестве подходящей консервы под выборы.

    «Знакомый драматургический конструкт: Кронос (Зеленский) оскопляет отца Урана (Коломойский). А в засаде уже поджидает сыночек Зевс (Ермак). Понаблюдаем за украинской комедией масок», – добавил Чеснаков.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (24)
    3 сентября 2023, 00:48
    Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа

    Пашинян заявил, что позиция России приводит к ее отдалению от Южного Кавказа

    Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

    Пашинян сказал, что причины этого ему неизвестны, хотя «есть предположения». Как заявил премьер-министр Армении, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

    Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

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    3 сентября 2023, 11:00
    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти

    Эксперт Юшков: Заявления Индии о сокращении закупок российской нефти – это элемент торга

    Эксперт объяснил риски для Индии при отказе от российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия пытается сохранить скидку на поставку нефти из России, поэтому слова ее министра о планах сократить закупки являются элементом торга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что Дели хочет снизить закупки российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной.

    Индии невыгодно отказаться от российской нефти, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, в долгосрочной перспективе это сыграет в минус индийскому экспорту нефтепродуктов.

    «Если это произойдет, то повторится история весны прошлого года, когда США и ЕС не покупали нашу нефть, мы снизили добычу и рынок столкнулся с дефицитом. Именно тогда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Индии придется покупать более дорогую нефть и ее нефтепродукты станут дороже. Спрос в таком случае упадет, потому что люди склонны экономить», – объясняет собеседник.

    По оценкам экономистов Bloomberg, каждые 10 долларов роста цен на нефть приводят к увеличению дефицита бюджета Индии на 10 млрд долларов и снижению ВВП примерно на 0,5%. Поэтому Юшков уверен: Индия останется для России крупным рынком сбыта, а Россия – крупным поставщиком для Индии.

    Что касается мотивов властей Индии заявлять о сокращении закупок российской нефти, то тут свою роль играют два фактора. Во-первых, тем самым Дели пытается добиться сохранения скидки от Москвы – это элемент торга. А во-вторых, Индия пытается отбиться от критики Запада за слишком активное сотрудничество с Россией, считает эксперт. Однако экономические мотивы здесь превалируют над политическими.

    Ранее стало известно о том, что Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», – заявил министр нефти Индии Хардип Пури, передает Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Индия грозит России сокращением закупок нефти.

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    2 сентября 2023, 21:22
    Китай решил поддержать кандидатуру Турции в БРИКС

    Посол КНР в Анкаре заявил, что Китай поддержит вступление Турции в БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если страна подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь в интервью газете Aydınlık.

    Посол заявил, что Китай хочет присоединения Турции к БРИКС, чтобы вместе расти с развивающимися странами, передает РБК.

    Напомним, Турция не подавала заявку на присоединение к БРИКС.

    Ранее в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Коментарии (20)
    2 сентября 2023, 21:41
    Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти

    Жена актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Новость о смерти Алексея Янина оказалась ошибкой, он находится в тяжелом состоянии в коме, заявила жена актера Дарья Клюшникова.

    В сообщении в соцесетях она указала, что с их семьей произошла чудовищная и жестокая ситуация: Алексей Янин жив, но лежит в реанимации в коме, передает РИА «Новости».

    По словам жены актера, сообщение от представителей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалось ужасной ошибкой.

    Ранее в Российском академическом Молодежном театре сообщили, что Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта.

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