В Минобороны сообщили о ходе боев в районе сел Работино и Вербовое

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовск, Дубово-Василевка, Клещеевка и Зализнянское, а также две атаки 79-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка.

В ходе боев уничтожено до 250 украинских военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Шевченко и Левадного. Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

В ведомстве добавили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой и 47-й механизированной и бригад ВСУ в районах Работино и Вербовое. Также штурмовой армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовка, Червоная Криница и Орехов Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка. В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка, Двуречная, Берестовое и Бударки нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, САУ Krab, а также артиллерийская система М777 производства США,

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Кузьмино.

Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что ВСУ якобы взяли под контроль село Работино и двигаются в сторону села Вербовое. Однако на деле эта информация оказалась ложной. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.