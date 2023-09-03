После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.2 комментария
В Крыму указали на стабилизацию ситуации с транспортной логистикой
Спикер крымского парламента Константинов: Транспортная логистика в Крыму стабилизировалась
Транспортная логистика в Крыму стабилизировалась, пробки на мосту уменьшились, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как указал Константинов, работа продолжается штатно, сейчас пробки на мосту уменьшились, а ситуация уже стабилизировалась. По его словам, это все благодаря грамотной работе досмотровых пунктов и росту интереса к альтернативным вариантам логистики в Крым, включая паромную переправу, железнодорожное сообщение, сухопутный коридор, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на субботу ВСУ предприняли новую попытку атаковать Крымский мост, используя катера без экипажа.
В июле киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.