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    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    29 сентября 2023, 15:07

    В Азербайджане сообщили о задержании армянского генерала Гарамяна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанские силовики задержали армянского генерал-лейтенанта, одного из бывших руководителей непризнанной республики в Карабахе Аршавира Гарамяна, пишет азербайджанская пресса.

    Гарамян задержан спецслужбами Азербайджана на контрольно-пропускном пункте «Лачин», пишет издание Axar.az, передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось о задержании бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Коментарии (33)
    28 сентября 2023, 13:51
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

    Коментарии (41)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    28 сентября 2023, 09:35
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

    Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.

    «Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», – говорится в документе, цитату из которого приводит «Интерфакс».

    Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.

    Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.

    Коментарии (67)
    28 сентября 2023, 17:02
    В МИД назвали негативные последствия ратификации Арменией Римского статута

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ратификация Римского статута МУС Арменией обернется негативными последствиями для отношений между странами, Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту, заявили в МИД России.

    Отмечается, что до армянской стороны довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда структура выдала «ордер на арест» высшего руководства России, передает ТАСС.

    «Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», – указали в министерстве.

    Ранее Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС. При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС. Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (31)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (24)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

    Коментарии (5)
    27 сентября 2023, 11:12
    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе

    Во время операции в Карабахе погибли 180 военных и 12 сотрудников МВД Азербайджана

    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Во время антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 человека, получили ранения 511 военных ВС Азербайджана, сообщает Минздрав республики.

    Отмечается, что при этом 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 – МВД республики, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минздраве сообщили, что 511 военных получили ранения.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

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    26 сентября 2023, 20:29
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе по меньшей мере 125 человек погибли, их останки перевезены в Армению, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Министр заявила, что останки тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе доставлены в подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация, передает ТАСС.

    Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2023, 16:15
    Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Регистрация необходима для установления их юридического статуса, сообщили в аппарате. Также отмечается, что соответствующее поручение дано с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе, передает ТАСС.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    Коментарии (12)
    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

    Коментарии (15)
    26 сентября 2023, 21:12
    Алиев пообещал допустить наблюдателей в Карабах

    Блинкен обсудил с Алиевым допуск наблюдателей в Нагорный Карабах

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и прибытие туда наблюдателей, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По его словам, Блинкен и Алиев согласились с недопустимостью повторения боевых действий в Карабахе и необходимостью защиты и свободы передвижения для гражданского населения, а также с обеспечением доступа гуманитарной помощи. Президент Алиев заявил, что допустит миссию наблюдателей в регион, передает ТАСС.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху. До этого Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах после проведенной в регионе операции Азербайджана.

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    26 сентября 2023, 22:50
    В Армении подтвердили гибель 68 человек из-за взрыва на бензохранилище в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе подтверждена гибель 68 человек, передает общественное телевидение Армении (ОТА).

    Телеканал передает, что по состоянию на 22.00 (21.00 мск) по данным защитника прав человека сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель 68 человек, из них установлена личность 21 человека, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что судьба 105 человек неизвестна.

    Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявил о гибели по меньшей мере 125 человек.

    До этого омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

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