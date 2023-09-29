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Финалист «Лидеров России» рассказал о поставках лесоматериала для нужд спецоперации
Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Юрий Сомичев рассказал о том, как организует поставки лесоматериалов разным подразделениям, участвующим в СВО, сейчас в зону спецоперации для укреплений поставлено более 1 тыс. кубометров пиломатериала и круглого леса.
В 2022 году с началом спецоперации суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Юрий Сомичев начал оказывать помощь фронту, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сомичев начинал с отправки гуманитарной помощи на фронт, а осенью прошлого года узнал о волонтерской группе помощи военным в Белгороде, которая заготавливает бревна для блиндажей и укрепленных окопов, для укрытия от артналетов, а также от холода и непогоды.
«Я взял отпуск и отправился помогать пилить и грузить лес для военных. В процессе познакомился с единомышленниками, от которых узнал о неравнодушном предпринимателе из Свердловской области, который был готов оказать помощь с поставками леса в больших объемах, но он не знал, как его доставить. Организовав несколько первых поставок лесоматериала разным подразделениям, сработало «сарафанное радио» и ко мне стали обращаться с просьбой поставить лес для нужд СВО. Количество запросов превысило объем возможной отгрузки предпринимателя, в результате чего пришлось искать дополнительные объемы помощи», – сказал он.
Сообщество «Лидеров России» – клуб «Эльбрус» помогло с организацией безвозмездной доставки, в числе помогающих председатель клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова и победитель конкурса «Лидеры России. Политика», председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Дьяконова подчеркнула, что поддержка участников СВО и их родных – один из приоритетных вопросов для «Лидеров России» и клуба «Эльбрус».
«Член нашего сообщества «Эльбрус» Юрий Сомичев своей деятельностью подтвердил, что настоящий лидер – человек с большим неравнодушным сердцем и умением достигать непростых целей. Вместе с ним нам удалось решить вопрос доставки материалов в зону СВО. За помощью мы с коллегами по Госдуме обратились в РЖД. В компании подошли к решению вопроса оперативно, неформально. Особые слова признательности – гендиректору Олегу Белозерову, его коллегам Александру Плутнику, Юрию Нагорных. Их личное участие позволило эффективно решить вопрос. Это вдохновляющий пример того, как вместе мы можем делать больше», – рассказала Татьяна Дьяконова.