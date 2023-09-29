С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Песков перенаправил в МО вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» к СВО
Песков перенаправил в Министерство обороны вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» в зону СВО
Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» к участию в специальной военной операции (СВО) следует задать Министерству обороны России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
«На этот вопрос может ответить только Минобороны», – передает ТАСС слова Пескова.
Также Песков повторил, что Андрей Трошев, входивший в руководство группы «Вагнер», в настоящее время работает в военном ведомстве. При этом представитель Кремля не уточнил, в каком статусе.
Кроме того, представитель Кремля раскрыл детали прошедшей в четверг встречи президента Владимира Путина с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.
Как напомнил Песков, президент неоднократно подчеркивал, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны иметь доступ ко всем предусмотренным социальным благам. Именно на это Путин обратил внимание в ходе прошедшей встречи, отметил Песков.
«Эта работа проводится, [у нас] большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся», – добавил пресс-секретарь президента.