У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.0 комментариев
В частной котельной в Чите прогремел взрыв
В частной котельной в Чите прогремел взрыв, два человека пострадали
Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщили в правительстве Забайкальского края.
В Telegram-канале регионального правительства указано, что взрыв прогремел в частной котельной в Ингодинском районе Читы. Известно о двух пострадавших, люди доставлены в медучреждения.
В данный момент на месте работают представители правоохранительных органов, городской и районной администраций.
По факту ЧП Забайкальское управление Следственного комитета начало проводить проверку, следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают местных жителей и руководство частного предприятия.
Как отметил в сообщении глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, взрыв прогремел в ходе пробного запуска, причиной стала разгерметизация одного котла.
«Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена… К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет», – рассказал он.
По информации Telegram-канала Минздрава Забайкальского края, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в городскую клиническую больницу №1, где оказывают всю необходимую помощь.
В августе взрыв прогремел на территории завода в районе котельной в Сергиевом Посаде, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла. Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек.