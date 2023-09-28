«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Военные Карабаха сдали 14 единиц бронетехники
Минобороны: Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 единиц бронетехники
В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали 14 единиц бронетехники и более 4,5 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, сообщили в Минобороны России.
По состоянию на 28 сентября под контролем российских миротворцев военные Карабаха сдали около 14 единиц бронетехники, 13 автомобилей, 7 средств ПВО, 45 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 млн боеприпасов, передает ТАСС.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении существования государства до 1 января 2024 года.