Рубль в начале торгов подешевел к доллару и к юаню

  • СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
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    У Крымского моста появится сухопутная альтернатива
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга
    Россия может запросить экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Пушков предложил новый лозунг для американской политики
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет Рубена Варданяна
    Трюдо извинился перед Зеленским за украинского нациста
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    5 комментариев
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

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    28 сентября 2023, 07:17

    Рубль в начале торгов подешевел к доллару и к юаню

    Рубль в четверг утром подешевел к доллару и к юаню, а к евро остался без изменений

    Tекст: Антон Никитин

    Рубль в четверг утром подешевел к доллару на 22,75 копейки, по отношению к юаню потерял 0,7 копейки, а к евро остался без изменений, следует из данных торгов на Мосбирже.

    Рубль в четверг утром подешевел к доллару на 22,75 копейки – до 97,14 рубля, по отношению к юаню потерял 0,7 копейки, теперь за китайскую валюту дают 13,22 рубля, а к евро остался без изменений по причине отсутствия сделок в начале торгов, передает ТАСС.

    Напомним, в среду утром рубль укрепился к доллару и евро, подешевев к юаню.

    27 сентября 2023, 10:37
    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»

    Guardian: Сейсмологи из Норвегии сообщили, что на «Северных потоках» произошло четыре, а не два взрыва

    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года был осуществлен четырьмя, а не двумя взрывами, как сообщалось ранее, об этом пишут британские СМИ со ссылкой на данные сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

    О двух взрывах, которые произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм, прежде известно не было. Таким образом, один взрыв был выявлен к юго-востоку от острова, а три остальных – к северо-востоку от него, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.

    Первый взрыв, как сообщается, произошел 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50. Через семь секунд прогремел третий взрыв, а еще спустя девять секунд – четвертый.

    При этом в Norsar считают, что взрывов могло быть и больше.

    Между тем Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках». Как заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, Россия является одной из основных сторон в этом деле.

    Бразилия в свою очередь выступила за раскрытие данных следствия по «Северным потокам». Как заявил в Совбезе ООН постпред этой страны Серхиу Данесе, Дания, Германия и Швеция должны опубликовать по крайней мере предварительные итоги расследования в силу «серьезности эпизода и явной угрозы международному миру и безопасности», передает ТАСС.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока».

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    27 сентября 2023, 11:22
    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
    @ Spencer Colby/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.

    На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

    Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

    В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

    Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

    Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.

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    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

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    27 сентября 2023, 16:50
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД Германии заявили, что посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, присутствовавшая на чествовании украинского нациста Ярослава Гунько (Хунка) в канадском парламенте, не могла знать о том, что он был эсэсовцем.

    По словам представителя германского МИД Себастиана Фишера на пресс-конференции, о присутствии на мероприятии Гунько никому заранее не сообщалось, также посол не была осведомлена о его причастности к эсэсовцам, передает РИА «Новости».

    В ответ на замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота анонсировал, что Гунько «воевал во время Второй мировой войны против русских и Советской армии», и посол не могла этого не слышать, Фишер заявил, что в те времена существовали разные группировки, и привел в пример Армию Крайовы, воевавшую как против вермахта, так и Красной армии.

    Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

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    27 сентября 2023, 16:36
    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым

    CNN: В России начали работу над проектом железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область

    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России завершили предпроектные работы по созданию железнодорожной ветки, которая соединит Крым и Ростовскую область, начато ее проектирование, сообщают СМИ.

    Советник бежавшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что создание железной дороги, которая свяжет Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией, позволит транспортировать военные и гражданские грузы в обход Крымского моста, передает CNN. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство могут завершить в течение нескольких лет. Андрющенко пишет, что для этой ветки железной  дороги уже якобы начато строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус возле села Гранитное.

    Ранее министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил, что начато проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область, она будет проходить через Запорожскую область и Донецкую народную республику по побережью Азовского моря, передает ТАСС. Предпроектные работы уже завершены, уточнил Гуськов.

    В мае российские власти создали ФГУП «Железные дороги Новороссии», объединившее железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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    27 сентября 2023, 21:04
    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА Логинова заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фигуристка Камила Валиева не смогла доказать полное отсутствие вины в употреблении допинга, заявила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

    РУСАДА считает, что сторона атлетки не смогла доказать в установленном правилами уровне «полное отсутствие ее вины», сказала Логинова «Спорт-Экспрессу».

    Агентство считает, что вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна, и разумной санкцией было бы вынесение спортсменке предупреждения.

    В ноябре 2022 года глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что агентство передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Скандал вокруг Валиевой начался в феврале 2022 года. Международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

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    27 сентября 2023, 18:57
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия не дала украинским войскам пройти оборону на южном фланге Артемовска, часть группировки ВСУ уничтожена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВСУ пытались выдавить российские подразделения по рубежу Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, их интересовала железная дорога, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Украинская сторона не добилась положительного результата, группа ВСУ оказалась частично уничтожена, частично отброшена на исходные позиции. При этом ВС России улучшили позиции на северном фланге Артемовска у поселка Орехово-Василевка.

    До этого Пушилин сообщал, что на Артемовском направлении обстановка остается «горячей».

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    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

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    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

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    27 сентября 2023, 10:10
    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО

    Политолог Блохин: Членство в НАТО заставило Финляндию вкладывать деньги в развитие американского ВПК

    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО
    @ IMAGO/Antti Hamalainen/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндии пришлось столкнуться со всеми последствиями членства в НАТО. Это касается как необходимости наращивания собственного ВПК, так и трат на Украину. Так как откатить назад вступление в альянс уже не получится, Хельсинки попытаются выторговать для себя некие дивиденды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Блохин. Ранее в Финляндии назвали слишком затратными поддержку Украины и членство в НАТО.

    «Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит. При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

    «Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно, если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

    «Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого они не могут. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

    «Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится. Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал спикер.

    Ранее Финляндия обнаружила, что членство в НАТО – это сложно, дорого и имеет глубокий политический контекст. У страны наступает сложный процесс интеграции в альянс и в его требования коллективной обороны – со всеми вытекающими отсюда финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями, пишет The New York Times.

    «Вступление в НАТО, поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно», – сказал Янне Куусела, гендиректор по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

    Финляндия уже увеличила свой оборонный бюджет, отчасти для того, чтобы оплатить закупку американских истребителей F-35 и новых кораблей для патрулирования морей и слежения за подводными лодками. Страна обещает тратить не менее 2% ВВП на свои вооруженные силы, как того желает НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.

    Коментарии (12)
    27 сентября 2023, 11:43
    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ

    Командующий Соколов: Черноморский флот уверенно выполняет поставленные задачи

    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи, заявил командующий ЧФ Виктор Соколов.

    Соколов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что это касается и надводных, и подводных сил, а также морской авиации и береговых войск, передает ТАСС.

    Накануне Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи.

    Напомним, после ракетной атаки киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота в украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что Соколов якобы погиб при ударе.

    Коментарии (28)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (19)
    27 сентября 2023, 14:39
    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

    Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ
    @ кадр и видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, недавно отстраненного от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ).

    Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

    Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

    Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

    На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

    Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.

    Коментарии (14)
    27 сентября 2023, 10:28
    Мэр Варшавы: Зеленского понесло

    Мэр Варшавы Тшасковский заявил, что Зеленский «перестарался» в ходе выступления на ГА ООН

    Мэр Варшавы: Зеленского понесло
    @ Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, «перестарался», заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

    «Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», – сказал Тшасковский телеканалу Polsat.

    Мэр Варшавы, который также занимает должность вице-председателя партии Platforma Obywatelska, уверен, что Зеленскому не следовало говорить таких слов, передает RT.

    Напомним, Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил страны, которые поддержали ограничение поставок украинского зерна, в том числе и Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2023, 16:25
    В Совфеде назвали Эстонию «политической блохой»

    Сенатор Климов: Эстония – это «политическая блоха», ее желание переименовать Калининград не имеет для России никакого значения

    В Совфеде назвали Эстонию «политической блохой»
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    России следует решать серьезные задачи и системно бороться с русофобией. А заниматься переименованием городов – это удел «политических блох», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Эстонии предложили переименовать российские города Калининград и Кингисепп.

    «Калининград будет иметь то название, которое установлено нашим законодательством. Имя городу выбрали россияне, и это самое главное. Экономика региона сейчас развивается. Солдаты, размещенные там, готовы защитить субъект в случае необходимости. От мнения стран Прибалтики положение дел не изменится», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «К слову, Эстония – это «политическая блоха». От ее мнения или мнения Прибалтики в целом мало что зависит. Они только и ждут, чтобы Россия обратила на них внимание. Но мы не должны потакать этим желаниям. Соответственно, зеркально отвечать и переименовывать их города также не стоит. Это удел слабых, а не великих держав», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас России необходимо решать более серьезные вопросы. И я говорю в том числе о СВО. Более того, нам нужно бороться с таким системным явлением, как русофобия. Если мы решим эти задачи, то «блохи» успокоятся сами», – резюмировал Климов.

    Ранее комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград в Кенигсберг, Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

    По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, следует отказаться от использования советского топонима Калининград в пользу исторического названия Кенигсберг. Политик отметил, что решение об использовании более раннего названия города также приняли Латвия, Литва и Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    В ответ на происходящее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков указал, что подобные заявления за рубежом начинают напоминать «бред умалишенных». Он посоветовал эстонцам «подучить историю собственной страны» и начать переименования с собственной столицы.

    Лысков напомнил, что Таллин в разное время носил названия Колывань, Линданисе, Ревель. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать сообщение об инициативе парламента Эстонии ответил, что глупости не комментирует.

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.

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