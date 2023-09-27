Мария Львова-Белова призвала применять региональный опыт для профилактики детского суицида

Мария Львова-Белова призвала применять эффективные практики профилактики детского суицида

Мария Львова-Белова приняла участие в семинаре-совещании «Управленческая мастерская» в Петербурге. Он проводится в рамках деятельности подкомиссии по вопросам профилактики кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета по направлению «Образование», следует из сообщения на сайте Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

«В результате этих двух дней и последующей работы мы должны выйти на единый глоссарий, статистический учет и мониторинг, единую систему федеральной и региональной работы с усовершенствованными алгоритмами работы по профилактике и преодолению последствий суицидального поведения, а также определить эффективные региональные практики профилактики суицидов», – призвала детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова заявила, что на основе имеющихся практик необходимо обновить существующий алгоритм межведомственного взаимодействия, распространить лучшее, что наработано. Детский омбудсмен поделилась опытом регионов.

Так, в Краснодарском крае при комиссиях по делам несовершеннолетних созданы мобильные группы, которые оказывают экстренную и плановую помощь подросткам, организована работа по снижению тревожности у учеников выпускных классов. В Кабардино-Балкарии при Республиканском дворце творчества детей и молодежи в психолого-педагогической службе работают старшеклассники, которые выступают доверенными лицами для подростков в кризисном состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области проводит межведомственные консилиумы, на которых рассматриваются случаи суицидов.

Мария Львова-Белова считает, что каждый трагический случай необходимо разбирать так же внимательно, как специалисты работают с причинами крушения самолета, чтобы понять, где не справились, и минимизировать негативные последствия.