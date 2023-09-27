Работников туристической отрасли поздравили в правительстве России

С каждым годом все больше туристов делают выбор в пользу путешествий по России. Это заслуга бизнеса, работников туристической отрасли и региональных властей, которые активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сказал Чернышенко, сообщается на сайте правительства.

«Туризм – один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета. Президент Владимир Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры в стране. Так, по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 11 тыс. новых гостиничных номеров – это в два раза больше, чем за последние пять лет», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что по поручению президента также ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. Рабочее название проекта – «Пять морей и озеро Байкал». Это курорты на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях. С развитием новых направлений отрасль будет нуждаться в квалифицированных кадрах.

Чернышенко поздравил представителей отрасли – турменеджеров, гидов, инструкторов, отельеров, перевозчиков с праздником и пожелал творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения.

Благодарность работникам индустрии также выразил Решетников. Он отметил, что в текущих условиях туристическая отрасль становится одним из главных драйверов экономического роста в России.

«Усилиями работников туриндустрии путешествия по стране становятся одним из главных катализаторов экономического роста. Туризм стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей – строительной, пищевой, телекоммуникационной. Для государства и регионов инвестиции в туризм с точки зрения социально-экономического развития полностью оправданны. По нашей оценке, в ближайшие три года каждый рубль, вложенный в отрасль, принесет три рубля частных инвестиций и 12 рублей добавленной стоимости. При этом индустрия гостеприимства продолжит генерировать новые рабочие места и создавать стимулы к повышению качества городской среды и общественных пространств», – отметил глава Минэкономразвития.

Также Чернышенко дал старт образовательной программе «ВЭБ.РФ» «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития»

«Совместными усилиями мы с вами создаем условия, чтобы путешествия по нашей стране были комфортными и безопасными. Особое внимание уделяем, конечно, подготовке кадров. Это не только отраслевые специалисты, но и управленческий состав региональных и городских команд. И здесь у «ВЭБ.РФ» одна из самых продвинутых экспертиз в этой сфере», – сказал вице-премьер.

Он отметил важность проведения первой отраслевой программы именно в сфере туризма. Это связано с развитием внутреннего туризма и необходимостью создавать качественные туристические продукты и продвигать инвестиционные проекты в индустрии гостеприимства.

Программа рассчитана на управленческие команды из 200 российских городов. Чернышенко особенно выделил участие представителей новых территорий.

«Знаю, что к программе также присоединились представители новых территорий России. Например, Геническ Херсонской области с выходом на чудесное побережье Азовского моря – уже сейчас несколько проектов реализуются в этом месте с господдержкой. Безусловно, совместная работа поможет усилить их интеграцию в социально-экономическую жизнь страны. К проекту проявляют интерес и города стран ЕАЭС. Мы готовы делиться опытом и уже работаем с партнерами над созданием трансграничных туристических маршрутов», – заключил зампред правительства.