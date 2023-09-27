В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара на свадьбе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара в городе Эль-Хамдания, жертвами которого стали десятки людей.
Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака в связи с пожаром на свадьбе в городе Эль-Хамдания, повлекшего многочисленные жертвы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.
Вечером вторника в зале свадебных торжеств в городе Эль-Хамдания вспыхнул пожар, количество погибших и пострадавших достигло 450 человек.