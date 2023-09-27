Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара на свадьбе

Tекст: Валерия Городецкая

Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака в связи с пожаром на свадьбе в городе Эль-Хамдания, повлекшего многочисленные жертвы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Вечером вторника в зале свадебных торжеств в городе Эль-Хамдания вспыхнул пожар, количество погибших и пострадавших достигло 450 человек.