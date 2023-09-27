Власти Крыма решили восстановить подачу воды из Днепра

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, принято принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища. При этом он подчеркнул, что реализовано оно уже будет по итогам спецоперации, передает РИА «Новости».

Константинов отметил, что до тех пор, пока дамбы нет, воду из Днепра в канал можно было бы перекачивать, что также планирует делать Крым в перспективе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.