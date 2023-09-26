Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

«Отрадно, что ваш масштабный, интересный проект состоялся и за прошедшее время внес заметный вклад в профессиональное становление талантливой молодежи в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий», – следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что ArtMasters помог многим юношам и девушкам заявить о себе, в полной мере «реализовать свой созидательный потенциал, получить возможность трудоустройства в ведущие театры и киностудии страны».

Президент России также указал на участие в чемпионате начинающих сценаристов, дизайнеров, художников, композиторов более чем из сорока государств.

«Это убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодежи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению. От души поздравляю финалистов чемпионата, желаю всем присутствующим успехов и всего самого доброго», – заявил глава государства.