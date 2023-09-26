  • Силы России уничтожили под Марьинкой группу солдат ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Назван необычный способ поддержать рубль
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    Киев пообещал не использовать ракеты ATACMS для ударов по России
    Эксперт объяснил, почему российские военные отражают атаки превосходящих сил ВСУ
    Силы России улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
    НАТО в 2023 году утроило частоту разведывательных полетов у Крыма
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    На Украину доставили менее половины обещанных танков Abrams
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    2 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 12:13

    Ле Пен назвала провалом дипломатии изгнание Франции из Африки

    Ле Пен: Францию выгнали из Африки, войска выводят на унизительных условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

    По ее словам, Францию выгнали из Африки, посол и войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях, и это серьезный провал французской дипломатии, передает РИА «Новости».

    Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона «не было выбора».

    «Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, он не мог поступить иначе, как объявить о выводе войск», – отметила она.

    Ранее Макрон заявил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, а также отказывается от военного сотрудничества с этой страной.

    До этого Нигер закрыл свое воздушное пространство для Франции и обвинил Францию в развертывании войск для вторжения.

    Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

    Коментарии (43)
    25 сентября 2023, 20:49
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Провокации в виде сжигания Корана недопустимы, однако существуют и правила содержания под стражей обвиняемых, заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Так он прокомментировал видео с избиением поджигателя Корана, выложенное Рамзаном Кадыровым.

    «Считаю, что сжигание Корана – серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», – сказал Фадеев, сообщает Telegram-канал СПЧ.

    При этом он отметил, что есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. «Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», – сказал глава СПЧ.

    На видео отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого», – написала она в своем Telegram-канале.

    «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как его сын Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. На видео мужчина наносит сидящему Журавелю несколько ударов руками и ногами.

    Коментарии (103)
    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 18:32
    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Макгрегор обратил внимание, что Су-24, которые якобы выпустили ракеты Storm Shadow по Крыму, поднимались в воздух с аэродромов на Западной Украине, рядом со Львовом, пишет «Российская газета».

    Полковник заявил, что, по его данным, таких ВПП, откуда могут взлетать Су-24, на Западной Украине несколько, и ВС России внимательно наблюдают за украинскими аэродромами. По его словам, ВСУ могут лишиться всей военной авиации, которую уничтожит Российская армия вместе со штурмовиками.

    Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

    Коментарии (26)
    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    На кадрах, опубликованных ранее Минобороны запечатлено, как пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ около Урожайного.

    Сообщалось, что украинские военные забрасывали позиции российских войск гранатами. Калашников «умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим». В Минобороны подчеркнули, что подразделение действовало слаженно, из боя «никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

    Коментарии (20)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (31)
    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (35)
    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (13)
    25 сентября 2023, 20:07
    Российскую феминистку нашли убитой в Турции

    Подозреваемый в убийстве российской феминистки жених арестован в Турции

    Российскую феминистку нашли убитой в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В турецком Эрзуруме найдена мертвой фемактивистка из России Анастасия Емельянова. Ее жених, с которым она познакомилась в «Тиндере», арестован по подозрению в убийстве.

    Феминистка и активистка Анастасия Емельянова перестала выходить на связь с близкими в прошлую среду, но турецкая полиция начала ее поиски только в пятницу. Россиянку нашли убитой в Эрзуруме. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии, по подозрению в убийстве задержан бойфренд Анастасии Низар.

    Как выяснилось, активистка познакомилась с мужчиной в «Тиндере». В личном блоге Анастасия рассказывала, что тот проявлял себя заботливым и любящим человеком. Она писала, что чувствует себя «в подвале в Эрзуруме с ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой», пишет «СтарХит».

    В октябре они собирались подать документы в загс, Анастасия строила большие планы на будущее. Она называла своего избранника «самым заботливым зайчиком».

    По словам ее подруги Анастасии Полозковой, она была очень аккуратной в плане безопасности: всегда сообщала, где и с кем; скидывала геолокацию и всегда ждала дома, в случае если кто-то задерживался.

    Анастасия Емельянова известна как активистка, которая боролась за права женщин, освещала проблемы домашнего насилия. По словам друзей, она помогла множеству пострадавших от абьюза. Сейчас семья Емельяновой решает вопрос о транспортировке ее тела из Турции в Россию.

    Ранее танцовщица из Хабаровска вместо отпуска в ОАЭ попала в сексуальное рабство.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 13:21
    Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»

    Wyborcza: Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»

    Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к «мужчине по вызову»
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, сообщает газета Wyborcza.

    По данным газеты, священники из города Домброва Гурнича устроили вечеринку, на которую приехал мужчина по вызову, при этом участники вечеринки «принимали таблетки для улучшения потенции», передает РИА «Новости».

    По информации Wyborcza, приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, один из участников вечеринки вызвал скорую, нодругие «не захотели впускать медицинских спасателей» и врачам пришлось вызывать полицию, чтобы оказать помощь. По данным газеты, польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.

    Ранее Ватикан наказал польских архиепископа Лешека Глудзе и епископа Эдварда Яняке по делу о сексуальных злоупотреблениях в костеле.

    Коментарии (24)
    25 сентября 2023, 21:59
    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку

    В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября

    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Лидеры оппозиции заявили, что до 5 октября действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслировал местный телеканал 24ТВ.

    Один из лидеров протестного движения Андраник Теванян призвал протестующих консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, «Никол был отправлен в отставку». Он отметил, что никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать, и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя, передает ТАСС.

    Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.

    Коментарии (21)
    25 сентября 2023, 19:52
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественники завершили проверку в отношении певицы Ани Лорак, артистка «чиста перед законом», сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

    «Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», – заявил Бородин в эфире программы «Центральное телевидение», передает Life.ru.

    Бородин отметил, что у Лорак «железные нервы», так как артистка смогла вынести информационный накал и пройти серьезную проверку, что «вполне заслуживает уважения».

    Весной концерт Ани Лорак в Краснодаре был отменен по просьбам жителей из-за высказываний певицы о СВО. У ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ. Певица открестилась от помощи для украинских военных.

    Коментарии (26)
    Главное
    МИД Польши потребовали отставки спикера парламента Канады
    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    В Польше подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты
    Грузия запретила экспорт ввезенных из ЕС автомобилей в Россию
    Дилеры спрогнозировали новый виток роста цен на легковые автомобили
    Собчак похвасталась 40-минутным разговором с Кадыровым по видеосвязи

    Назван необычный способ поддержать рубль

    Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности

    Перейти в раздел

    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ

    ВСУ получили от США первые танки Abrams. Число машин не уточняется, однако в Киеве уже заявили, что использовать их на передовой не получится, так как техника долго не проживет. Вместе с тем эксперты замечают, что есть еще ряд причин, почему Abrams станут для ВСУ еще одной головной болью. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............