В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.0 комментариев
Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель
У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.
Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».
Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.
Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.
При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.