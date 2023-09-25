Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»

Володин назвал семь фактов, подтверждающих проигрыш Запада в «войне на истощение» против России

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Володин отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники влили в милитаризацию киевского режима огромные средства.

Однако в результате это привело, в частности, к нехватке оружия и боеприпасов у Запада, отметил Володин. В подтверждение он привел высказывание теперь уже бывшего министра обороны Британии Уоллеса, а также признание Байдена.

Вторым фактом, который привел председатель Госдумы, является утрата доверия населения Европы и США к политикам. Он напомнил, что деятельность Байдена, согласно соцопросам, не одобряют 57% граждан, президента Франции Эммануэля Макрона – 69%, а канцлера Германии Олафа Шольца – 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине, подчеркнул Володин.

Третьим фактом, подтверждающим проигрыш Запада, является провал контрнаступления киевского режима, отметил Володин.

Кроме того, в Европе и США возникли экономические проблемы. Так, в Германии сокращают социальные выплаты семьям, во Франции перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств, напомнил председатель нижней палаты российского парламента.

Пятым фактом Володин назвал нехватку личного состава ВСУ.

Шестым фактом, по словам Володина, является то, что Украина стала банкротом. ВВП этой страны по итогам прошлого года упал на 30,4%, что стало наихудшим результатом в истории страны. Финансовая самостоятельность Украиной утрачена, констатировал он.

Седьмым фактом Володин считает демографическую катастрофу на Украине. Он отметил, что из страны бежали свыше 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения, подчеркнул Володин.

Впереди, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ждет либо капитуляция киевского режима на условиях России, либо Украина перестанет существовать как государство.

Москва ранее заявляла, что готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.